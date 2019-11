The Irishman, tutte le location del film di Martin Scorsese

Girare un film è sempre impegnativo, ma in questo caso gli sforzi sono stati sovrumani: The Irishman, l'ultimo capolavoro di Martin Scorsese, narra le vicende di Frank Sheeran. L'uomo, un sicario della mafia, è divenuto ormai vecchio e ricorda in una lunga serie di flashback il suo passato. E attraverso i suoi occhi possiamo rivivere gli Stati Uniti di una volta, dagli anni '50 ad oggi. Inutile dire che per portare a casa un risultato del genere la produzione ha dovuto lavorare molto. Un ruolo importante hanno avuto le location: New York è stata scelta come base per la maggior parte delle riprese. Ecco i luoghi iconici del film con Robert De Niro e Al Pacino.