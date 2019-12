Le location di “Luna Nera”, la terza serie tv italiana di Netflix

È un fantasy, ma anche un racconto che affonda le sue radici nella storia: Luna Nera parla di amore e stregoneria, in un'Italia che è ormai anni luce distante da quella che conosciamo oggi. La serie tv prodotta da Fandango sarà disponibile su Netflix a partire dal 31 gennaio 2020, ma tra il pubblico c'è già un brivido di impazienza. Si fa in effetti sempre più fremente l'attesa per questa produzione tutta italiana, che vanta un cast fresco e grandi nomi alla regia (il trittico femminile composto da Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli e Paola Randi). Mentre aspettiamo l'arrivo di Luna Nera, scopriamo quali sono le suggestive località scelte come set della serie tv.