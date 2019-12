Vivere da protagonista in un film di Harry Potter, ecco dove farlo

Vivere da protagonista dentro un film di Harry Potter? È possibile! Ritrovarsi come per incanto al binario 9 e ¾, passeggiare nella Foresta Proibita, attraversare la Sala Grande del castello di Hogwarts, fare shopping a Diagon Alley o magari entrare furtivamente nell’ufficio di Silente. Tutto questo – e molto altro – diventa realtà durante il Warner Bros. Studio Tour a Londra, The Making of Harry Potter.