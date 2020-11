Se vuoi sentirti come il protagonista di Leave the world behind dovresti alloggiare in queste case

Da quando è uscito il romanzo Leave the world behind, dello scrittore Rumaan Alam, nel mondo della letteratura non si parla d'altro e la critica ha espresso già il suo favorevole giudizio. Ad alimentare l'entusiasmo è stata la notizia che da questo verrà tratto un lungometraggio diretto da Sam Esmail con Julia Roberts e Denzel Washington, il che fa presagire una pellicola assolutamente imperdibile. Ma cosa c'entrano queste meravigliose case da affittare con il testo di Alam? Ve lo spieghiamo subito.