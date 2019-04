Questi Airbnb ti faranno sentire sul set di Game of Thrones

Per quanto i fan depossano volerlo, mettere piede nel Westeros è impossibile. Due le alternative per chi abbia letto i libri di George Martin e visto le puntate targate HBO, andare alla ricerca delle location in giro per il mondo e optare per alcuni suggestivi alloggi proposti da. L’azienda ha infatti messo in evidenza delle proposte sulla propria piattaforma in grado di far sentire chiunque nell’universo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco.