Dove si trova il vero Peach Pit di “Beverly Hills 90210”

Gli amanti della serie Tv “Beverly Hills 90210” non possono dimenticare il Peach Pit, la famosissima tavola calda dove lavorava Brandon Walsh, assunto da Nat Bussicchio, ma che è stata anche il punto di ritrovo degli otto ragazzi della serie per tutte le stagioni televisive a partire dagli Anni ’90.

Insieme a Casa Walsh e alla West Beverly Hills High School, il Peach Pit rimane uno dei tre luoghi simbolo degli adolescenti di quegli anni e l’idea di poterci andare è un sogno per molti ancora oggi.

Forse non tutti sanno che i mega burger e i dolcissimi frullati del Peach Pit hanno avuto in realtà più location. La prima si trovava al 10801 di Pico Boulevard a Los Angeles e si trattava di The Apple Pan, tutt’ora aperto.

Il secondo indirizzo era quello al 1027 di Abbot Kinney Boulevard, a Venice Beach, sempre in California, considerata una delle strade più cool. Dalla seconda stagione, invece, la produzione si è spostata al 45 S Fair Oaks Avenue, a Pasadena, che allora faceva parte della catena Ruby’s Diner e che ora appare come un edificio abbandonato, color giallo senape. Sicuramente ben diverso dal Peach Pit bianco e azzurro con i quadretti neri e bianchi alla base della facciata del quale, molti adolescenti si sono innamorati.

Adiacente alla prima versione diurna del locale, è nato il “Peach Pit After Dark”, uno dei club più famosi di “Beverly Hills 90210”, aperto da uno degli attori, Ian Ziering in arte Steve Sanders, grazie all’aiuto dello scomparso Luke Perry (nella serie, Dylan McKay), dove si sono svolti vari spettacoli musicali, feste e altri eventi e dove è facile incontrare ancora oggi i protagonisti della serie Tv.

“Beverly Hills 90210” non è stato un semplice telefilm, ma ha segnato un’epoca, quella ancora lontana dai social che sapeva raccontare i “sogni” degli adolescenti tra i 18 e i 20 anni, vissuti in luoghi meravigliosi. Che ancora ora restano dei must da visitare.