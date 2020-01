Queste sono le cascate più famose del mondo per gli amanti di “Twin Peaks”

editato in: da

Se pensiamo alle cascate più famose del mondo, quasi automaticamente pensiamo allo spettacolo straordinario del Niagara. Eppure per i fan di Twin Peaks le Snoqualmie Falls non hanno rivale alcuno.

Siamo negli Stati Uniti, esattamente ad est di Seattle: qui troviamo Snoqualmie Falls, cascate di 268 metri famosissime per tutti gli appassionati di “Twin Peaks”.

Migliaia di fan della serie di David Lynch e Mark Frost ogni anno giungono nel Nord Est degli Stati Uniti in visita a questo luogo, in un viaggio che assomiglia a un vero e proprio pellegrinaggio. Per i fan di Twin Peaks, infatti, le Snoqualmie Falls sono le cascate più celebri al mondo, anche più di quelle del Niagara.

Questa meraviglia della natura, appariva nella sigla della serie tv cult degli anni ’90 ed ha fatto da cornice al Great Northern Hotel, la struttura di proprietà dell’avido Ben Horne dove alloggiava sempre l’agente Cooper. Anche la struttura che si vede in cima alle cascate, oggi diventata il Salish Lodge e Spa, è stata protagonista di “Twin Peaks”.

Nonostante la sua popolarità abbia raggiunto picchi massimi, non tutti conoscono la storia di questo sito. Le cascate infatti hanno avuto diversi proprietari e soltanto nell’ultimo periodo sono tornate finalmente nelle mani della tribù indigena Snoqualmie.

Queste cascate si trovano in una delle mete turistiche di Seattle più raggiunte al mondo e si estendono in un’area naturalistica di due acri. La travagliata storia che riguarda il suo possesso è cominciata nel 1855 quando la tribù del posto cedette le cascate agli Stati Uniti.

Agli inizi degli anni 2000 però la gente del posto si è resa conto del valore di quei territori, che rappresentano un’importante pezzo della storia, e hanno iniziato una trattativa per rimpossessarsi delle Snoqualmie Falls.

Oggi queste cascate, riconosciute universalmente come quelle di “Twin Peaks”, rappresentano un valore inestimabile per la tribù del posto e per gli appassionati della serie tv cult degli anni ’90.

Anche se la cittadina montana David Lynch e Mark Frost non è mai esistita davvero, i fan della serie hanno potuto dare un volto alla città di Laura Palmer. Il merito è dei registi che, nella scelta di alcune suggestive località dello stato di Washington per girare il telefilm, hanno inserito anche queste cascate.