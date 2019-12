A Capodanno si può dormire nel castello di “The Crown”

editato in: da

Per la prima volta si potrà soggiornare nella lussuosa King Suite, la camera che un tempo era a uso esclusivo della Famiglia reale britannica che veniva in visita al castello di Belvoir.

Usata anche come location per la celebre serie Tv “The Crown” e il film “he Young Victoria”.

Come ospiti della Duchessa di Rutland e della sua famiglia, gli ospiti vivranno come dei veri

Reali soggiornano nella lussuosa suite.

Questa esperienza “Reale” avrà inizio a partire dal pomeriggio del giorno dell’arrivo, quando

gli ospiti saranno invitati al tradizionale tè delle cinque, per poi spostarsi nel Salone Centrale,

dove sarà servita loro la cena. Al termine del lussuoso pasto, gli ospiti potranno sorseggiare dei

drink nella Library, proprio come i protagonisti di “The Crown” , prima di riposarsi nella King

Suite.

Belvoir Castle è un vero gioiello nella campagna inglese, che attrae gente del posto e turisti invitandoli ad esplorarlo immergendosi nella sua storia. Si trova nella contea di Leicestershire ed è una proprietà risalente all’XI secolo. Oggi il castello è la dimora del Duca di Rutland e della sua famiglia. Mai prima d’ora, però. ai visitatori era stata data la possibilità di trascorrere una notte all’interno della King Suite.

Le prenotazioni apriranno il 20 dicembre alle 14.00. Le date disponibili per il soggiorno sono il 31 dicembre 2019, l’11 e il 25 gennaio 2020. Dormire nel catello costerà 300 sterline, pari a 355 euro. Il ricavato di questi tre soggiorni sarà devoluto al Rainbows Hospice for Children and Young

People.

“The Crown” è una delle serie Tv più interessanti degli ultimi anni, che sta appassionando milioni di telespettatori. Trasmessa per tre stagioni su Netflix, racconta la vita della Regina Elisabetta II d’Inghilterra, dal 1947 a oggi.