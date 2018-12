Cosa vedere di insolito in Sardegna secondo i sardi

editato in: da

Della Sardegna tutti conosco le spiagge più famose: la Pelosa, Cala Mariolu, Tuerredda (quest’ultima nominata spiaggia più bella d’Italia per due anni consecutivi).

Alcuni angoli di questa splendida isola, però, restano ancora segreti. Solo i sardi li conoscono e se li tengono – giustamente – ben stretti, prima che le orde di turisti provenienti dal continente (e sempre più da oltreoceano) li scoprano e li invadano.

SiViaggia è riuscito a farsi svelare qualche piccolo segreto. Ha chiesto a chi conosce bene la geografia della Sardegna e che per mestiere s’intende di angoli inesplorati. Giorgio Fanni è una guida ambientale escursionistica. La sua zona è il Sud dell’isola, ma conosce molto bene tutta la Sardegna ed è abituato ad accompagnare i turisti alla scoperta della sua terra.

“A parte il campanilismo, la costa Sud-Est merita di essere nominata in quanto risulta essere una delle più ambite e frequentate della Sardegna”, spiega Giorgio. “A Villasimius, per esempio, possiamo citare sicuramente la spiaggia di Punta Molentis, a Castiadas quella di Monte Turno, a Muravera l’intera Costa Rei con le sue interminabili spiagge, compreso il famoso Scoglio di Peppino”.

“Poi dedicherei qualcosa alla costa Ovest”, prosegue Giorgio. “Cercate in rete Masua-Cala Domestica, il sentiero Miniere nel Blu, un trekking fantastico che si può fare solo a piedi e che è davvero spettacolare, dinnanzi allo scoglio di Pan di Zucchero”. Li abbiamo cercati e, come si usa dire adesso, sono davvero dei luoghi ‘wow’.

“Da non perdere in Sardegna c’è anche Villaputzu, con la sua spettacolare spiaggia di Murtas, uno spiaggione bellissimo, purtroppo per gran parte dell’anno inglobato nel Poligono militare interforze del Salto di Quirra. Però, nel periodo estivo, da giugno a settembre, la spiaggia è aperta la pubblico”.

Giorgio ci ha promesso di svelarci qualche altro luogo poco conosciuto, tra cui qualche sua escursione “particolare” sul fiume. Quale fiume? Non ce lo ha ancora rivelato. Stay tuned.