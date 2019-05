Alla scoperta del mondo in coppia, insieme a Francesco e Veronica

editato in: da

Non è facile spiegare a parole fino in fondo quello che il viaggio ti regala, le emozioni e le sensazioni che lascia sulla tua pelle dopo ogni esperienza possono essere forti, divertenti, emozionanti.

E noi abbiamo deciso di trasformare questa sfida nella nostra personale missione.

Siamo Francesco e Veronica, viaggiatori instancabili, partner nella vita e nel viaggio.

Il desiderio di esplorare il mondo ci ha sempre accompagnati e nel tempo ha dato vita ad una serie di viaggi ed avventure, prima in piccola scala, poi esplose col crescere dei sogni che prendevano vita.

Ci conosciamo da sempre, siamo siciliani di nascita, classe 1987 lui e 1988 lei, cuori esploratori, appassionati di fotografia e di video con l’idea costante che il mondo sia uno spettacolo da scoprire centimetro per centimetro, un boccone alla volta, non solo metaforicamente in quanto entrambi innamorati del buon cibo!

Nel 2015 abbiamo lasciato i nostri lavori a tempo pieno e ci siamo dedicati interamente a quello che fino ad allora era stato “il sogno” di poter vivere delle proprie passioni, che per noi erano e sono ancora oggi lo scrivere di viaggi, il realizzare foto e video che possano rendere giustizia agli incredibili luoghi che visitiamo.

Abbiamo girato l’Europa in aereo, in treno, in macchina, in bici e pure a piedi, e siamo sempre più convinti che la fuori c’è tantissimo ancora da scoprire.

Nel 2013 a bordo di una piccola (ma fedele) Fiat 600 ci siamo lanciati in una esplorazione dell’Italia attraversando le regioni principali e i borghi, alla ricerca del fascino unico del nostro Paese.

E lo abbiamo trovato, tanto da prometterci di rifarlo su scala ancora maggiore.

Un anno in Inghilterra non è bastato per assaporare appieno la bellezza intramontabile dei paesaggi anglosassoni, né tanto meno per scoprirne tutti i segreti. La sete di scoperta ci ha sempre vinti, e col tempo ne siamo diventati dipendenti.

Per questo motivo abbiamo preso un aereo ci siamo catapultati in Australia, dove per due anni abbiamo viaggiato a bordo di un van adibito con le nostre mani, col quale abbiamo visitato tutti gli stati e le isole maggiori.

Approfittando della posizione geografica abbiamo attraversato il sud-est Asiatico scoprendo l’Indonesia, la Malesia e la Thailandia trascinando zaini e valigioni sulle strade di sabbia, riempiendoci gli occhi di meraviglia davanti alla storia e alle culture vecchie migliaia di anni, sorridendo di stupore ogni volta che osservavamo l’azzurro dei mari asiatici.

Oggi sul nostro blog positivitrip.com e sui nostri social raccontiamo con energia e quel pizzico di ironia le nostre variopinte esperienze di viaggio, in quanto esploratori a tempo pieno.

Se questa è la prima volta che ci incontrate, vi diamo il benvenuto nel nostro mondo e nei nostri viaggi.

Su SiViaggia vi racconteremo attraverso articoli e video un mondo fatto di esperienze in giro per il mondo, di cultura, di passioni, di stupore e di sorrisi, tanti sorrisi, spesso risate di gusto!

Siamo sempre alle porte di un nuovo grande viaggio, e anche nell’immediato futuro avremo la possibilità di raccontarvi in diretta da Instagram qualche chicca dei posti più particolari che visiteremo…

Noi ci saremo, nel frattempo, grazie a voi di essere qui.

Francesco & Veronica