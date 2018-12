Alice Rachele Arlanch, Miss Italia 2017, sogna l’America

editato in: da

Alice Rachele Arlanch è Miss Italia 2017. Studentessa di giurisprudenza con indirizzo diritto internazionale e transeuropeo, originaria di Vallarsa in provincia di Trento, un paese di appena 14 abitanti (quattro dei quali sono i membri della sua famiglia), il titolo di più bella del Paese le ha cambiato la vita.

A Rachele quest’anno si sono aperte nuove porte e nuove opportunità di lavoro che non aveva pensato di valutare prima di ricevere l’ambitissimo premio. Ha già debuttato come attrice in Tv prendendo parte all’ultima puntata dell’undicesima stagione di “Don Matteo”.

Un anno in giro per l’Italia (e non solo) a rappresentare il Belpaese con un ruolo quasi istituzionale. Poche le notti trascorse nel proprio letto a casa, quasi sempre in viaggio.

SiViaggia l’ha incontrata proprio in occasione di uno dei suoi viaggi. Qualche settimana prima di vincere il titolo di Miss Italia si era aggiudicata il titolo di Miss Trentino Alto Adige. Al proprietario di quello che sarebbe stato il tree hotel più grande d’Italia sulle alture di Bressanone (BZ), allora ancora in costruzione, aveva promesso che, se avesse vinto anche la corona di Miss Italia 2017, avrebbe tagliato lei il nastro il giorno dell’inaugurazione. E così è stato.

Qual è stato il viaggio più bello che hai fatto nella tua vita?

Quando ero piccola sono stata molte volte a Londra ed è una città di cui io sono completamente innamorata. Molti dicono che c’è la pioggia, molti dicono che c’è la nebbia, che c’è tristezza, invece a me piace tantissimo Londra, io ci vivrei, penso, sempre. Quindi penso che quello sia stato il viaggio più bello della mia vita, l’ho fatto con i miei genitori, me lo ricordo benissimo perché mio papà ci ha fatto camminare qualcosa come 50 chilometri. Siamo arrivati in albergo distrutti, ma è stata una cosa talmente bella visitare tutta la città.

A fine estate Alice Rachele dovrà cedere la corona a Miss Italia 2018. Forse avrà più tempo per viaggiare per divertimento.

Qual è il viaggio dei tuoi sogni e che vorresti fare prima o poi?

Nei miei sogni c’è l’America, mi piacerebbe visitare tutta l’America o in particolare New York e vedere di persona tutte quelle strade e quei palazzi che ho sempre visto nei film e nei telefilm, questo tipo di vita molto chic e altolocata che si fa a New York che ho sempre visto solo sullo schermo ma che non ho mai provato.