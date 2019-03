Visto obbligatorio per tutti i turisti che vogliono entrare in Europa

editato in: da

A partire dal 2021 anche tutti i cittadini dei 60 paesi che non prevedono il visto per entrare in Europa, per entrare nell’area Schengen dovranno registrarsi presso l’European Travel Information and Authorization System (ETIAS).

Attualmente i cittadini americani, insieme agli abitanti di Australia, Canada, Brasile, Honduras, Israele, Messico, Venezuela, e altri paesi, possono visitare l’Europa senza bisogno di visto, ma solamente con il passaporto per soggiorni fino a 90 giorni.

Per implementare le misure antiterrorismo e tenere traccia di tutti i visitatori che soggiornano in Europa, è stato creato, infatti, questo sistema elettronico ETIAS, che ricalca quello statunitense (ESTA).

Si applica per tutti gli stati che fanno parte di Schengen: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera, in aggiunta ai micro stati, San Marino, Vaticano e principato di Monaco.

Ai paesi attualmente in procinto di aderire a Schengen, come Romania, Bulgaria, Croazia e Cipro, verrà applicata la stessa regola, una volta che ne entreranno a far parte.

Il progetto è partito nel 2016 e diventerà attivo nel 2021 e comprende una serie di controlli di sicurezza per stabilire se i visitatori siano autorizzati ad entrare in Europa, ma sarà molto veloce e sostituirà la richiesta di visto, permettendo comunque di effettuare dei controlli di sicurezza.

Proprio per questo, non sarà necessario richiedere l’autorizzazione al consolato e le informazioni da fornire saranno sicuramente meno.

Il procedimento può essere effettuato online o presso le agenzie e permetterà anche di prenotare viaggi last minute in Europa. Sarà necessario avere un passaporto in corso di validità , pagare una tassa di 7 euro (gratuito fino ai 18 anni), e rispondere ad una serie di domande in relazione sia alla sicurezza sia alla propria salute fisica. Dopo qualche ora, se approvato, verrà verificato dall’Interpol e inviato via mail.

È necessario fare questo procedimento una sola volta ogni tre anni o finché il passaporto non scade. Permette, inoltre, di entrare e uscire dai confini di Schengen un numero illimitato di volte, purché non si superino i 90 giorni di soggiorno.

L’Europa è una delle regioni più visitate nel mondo, Italia, Francia, Spagna sono tra le destinazioni più gettonate perché ricche di arte, storia, musei e per la buona cucina. È una meta molto popolare per gli stranieri che ogni anno scelgono di visitare le capitali più famose, per questo si è reso necessario un rafforzamento delle misure di sicurezza, all’interno di un processo di miglioramento della  gestione delle frontiere esterne all’UE.