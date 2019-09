Vieni con noi: qui SiViaggia Insieme

editato in: da

Che tu sia donna o uomo, giovane o vecchio, alto, basso, impegnato, amante del sushi o della pasta all’amatriciana, della cotoletta o del pane con la meusa: poco ci importa. Perché se sei qui, se ci segui, una cosa ti accomuna a tutto il resto della nostra tribù. Ossia l’amore per i viaggi, il desiderio di riempire gli occhi di paesaggi e colori nuovi, il sognare nuovi Paesi, posti incredibili da scoprire.

SiViaggia si fa in due per te: oltre a leggere le nostre guide, i nostri consigli, sfogliare le bellissime immagini che abbiamo scelto per te, da oggi puoi entrare a far parte del nostro gruppo che raccoglie i suggerimenti per chi come te pensa sempre al prossimo biglietto aereo da comprare: SiViaggia Insieme.

Noi continueremo a segnalarti le ultime strepitose offerte relative ai voli low cost, le nuove attrazioni in giro per il mondo, le strade panoramiche più belle, le piscine più incredibili, gli alberghi più sorprendenti, i borghi d’Italia dove perdersi, le mete per i weekend fuori porta. Ma potrai anche interagire insieme agli altri amici con la valigia in mano per scambiare idee di viaggio, consigli per pianificare un tour o capire quando è meglio visitare un luogo. SiViaggia ti metterà in contatto con tanti altri appassionati di viaggi come te, che saranno in grado di darti le dritte giuste.

Ti aspettiamo.

