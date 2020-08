Stress da viaggio in macchina, 5 consigli per evitarlo

editato in: da

Le ferie, almeno per molte persone, sono finalmente arrivate. I prossimi giorni saranno sicuramente quelli più particolari, vale a dire che quelle che stanno per scoccare saranno le ore in cui organizzarsi al meglio per cercare di fare partenze intelligenti, onde evitare di ritrovarsi imbottigliati nel traffico.

Tuttavia, viaggiare soprattutto in macchina, potrebbe rivelarsi piuttosto stressante e sotto vari punti di vista. Infatti, come è risaputo, perdere la pazienza non è quasi mai una buona idea, soprattutto durante i viaggi in automobile.

Per questo motivo abbiamo deciso di darvi alcuni consigli utili per affrontare un viaggio on the road nella miglior maniera esistente e per cercare di viverlo il più serenamente possibile. Un modo per dirigersi verso vacanze di benessere sin dal primo istante.

Sembrerà banale, ma ascoltare musica e cantare in viaggio, soprattutto se a bordo dell’automobile ci sono anche altri passeggeri che lo gradiscono, è un ottimo metodo per evitare lo stress e in particolare quando ci si ritrova incanalati nel traffico. È sempre bene, quindi, fare una playlist da viaggio e cantarla a squarciagola, mantenendo ovviamente tutta l’attenzione necessaria;

Come detto in precedenza, questi sono giorni particolari in cui mettersi in macchina. Per questo motivo, oltre a cercare di partire negli orari meno trafficati, sarebbe bene avere anche un percorso alternativo , soprattutto nel caso in cui non si possieda un navigatore in grado di farlo. Avere un piano B mette sempre nella condizione di “cadere in piedi”;

Quando ci si sente stressati e/o arrabbiati la reazione frequente è quella di stringere i denti. Un'azione che, nei fatti, si rivela molto dannosa. Per aiutarsi a scaricare la tensione si può afferrare fortemente il volante per qualche secondo, irrigidendo i muscoli di spalle braccia e collo per poi rilassarli e respirare;

È fondamentale cercare di mantenere sempre il contatto visivo con gli altri utenti della strada. Un atteggiamento molto utile per evitare fraintendimenti e incidenti banali, soprattutto verso pedoni, ciclisti e motociclisti;

Per ultimo, ma non per importanza, bisogna tentare di essere sempre positivi: ringraziare se concedono la precedenza, e fare eventuali cenni di scuse quando si pensa di aver sbagliato. Questi piccoli trucchi aiutano a risolvere pacificamente possibili fraintendimenti.

Serve davvero poco per vivere vacanze serene ed evitare lo stress da viaggio in macchina. Non resta che mettersi in “sella” alle proprie automobili e partire in cerca di una nuova e indimenticabile avventura.