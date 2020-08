Fare il turista nella propria città: i consigli più utili

editato in: da

In questo periodo in cui i visitatori continuano a essere meno rispetto alle scorse stagioni non c’è niente di meglio che approfondire la conoscenza del luogo in cui si vive. Del resto, il turismo sembra seguire sempre di più il modello definito “di prossimità”.

Le nostre città, borghi, frazioni e così via nascondono numerosissime attrazioni da visitare e a cui spesso non abbiamo dato la giusta importanza poiché convinti che le avremmo potute ammirare con attenzione in qualsiasi altro momento.

Alla luce di tutto questo possiamo affermare che scoprire a fondo il posto in cui si vive è un’esperienza che può regalare infinite emozioni. Ecco perché abbiamo deciso di darvi alcuni consigli utili per fare il turista nella propria città e scoprire bellezze davvero uniche.

La prima cosa da fare è chiedere ai famigliari, agli amici e/o ai vicini informazioni su alcune particolari attrazioni del circondario. La domanda più semplice da porre e grazie alla quale venire a conoscenza di cose mai viste è: “qual è la cosa che preferisci di questa città“? Le risposte potrebbero davvero sorprendere e dirigere in punti in cui non si è ancora mai stati.

In secondo luogo sarebbe opportuno andare alla scoperta di qualcosa di nuovo. Per esempio, perché non provare qualche ristorante in cui non si è ancora mai stati? Del resto mangiare in posti sconosciuti è un’attività che facciamo in qualsiasi altro luogo del mondo in cui viaggiamo e che ci consente di scoprire sapori diversi e piatti tipici mai gustati.

Il terzo consiglio è quello di fingersi dei veri turisti nella propria città. Sicuramente tra i numerosi luoghi di interesse c’è qualcuno in cui non si è ancora mai entrati, soprattutto se si vive in metropoli come Roma o Napoli.

Come quarto suggerimento utile c’è quello di provare a fare qualcosa di mai fatto prima e nella località di appartenenza. Le varie attività a disposizione potrebbero letteralmente far scoprire la propria città sotto altre spoglie.

Come quinta attività da fare consigliamo di provare a visitare la propria zona con un altro mezzo di trasporto. Per esempio la bicicletta, che consente di andare in punti inaccessibili in auto, ma anche di scoprirli con maggiore lentezza.

Infine, l’ultima cosa da fare e che consentirebbe di avventurarsi in meraviglie “di casa” e mai viste prima d’ora è andare ad esplorare le montagne, le colline e le campagne circostanti. In questa maniera si potrebbero scoprire boschi meravigliosi, laghi intatti e tante altre spettacolarità che solo la natura è in grado di regalare.