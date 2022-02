Viaggiare sui treni di lusso: consigli utili

Un viaggio a bordo di un treno di lusso è un vero sogno a occhi aperti: mentre il paesaggio scorre e si rinnova fuori dal finestrino, il comfort di carrozze finemente arredate e curate in ogni dettaglio, lounge, aree relax e ristoranti di alta cucina rendono l’esperienza indimenticabile.

Vediamo insieme quali sono alcuni dei convogli più apprezzati al mondo per una vacanza favolosa.

Il Treno Suite Shiki-shima, Giappone

L’ultramoderno e lussuoso Suite Shiki-Shima (che significa “isola delle quattro stagioni”) viaggia alla scoperta del Giappone orientale visitando villaggi, musei, templi, mercati, ristoranti e siti naturali lungo il tragitto di tre notti.

I 15 posti letto a bordo vanno da sistemazioni semplici ed eleganti con bagno privato fino a suite a due livelli con pannelli in legno laccato e carta washi, vasche da bagno rivestite di cipresso, il tradizionale pavimento in tatami e caminetto.

Come prevedibile su un treno così sontuoso, il vagone ristorante offre il meglio della cucina giapponese con i piatti speciali delle località visitate a cura di un team di chef.

Una sofisticata ospitalità di alto livello.

L’iconico Belmond Venice Simplon-Orient-Express

Il leggendario Belmond Venice Simplon-Orient-Express non ha bisogno di presentazioni: gli interni con pannelli in legno scintillanti, i tavoli da pranzo apparecchiati con stoviglie di argento e cristallo e l’esclusivo comfort della zona notte lo hanno reso il ​​simbolo di un’epoca.

Il treno, composto da carrozze degli anni Venti e Trenta completamente rinnovate, conduce alla scoperta dell’Europa e, una volta all’anno, propone un viaggio lento di cinque notti tra Parigi e Istanbul.

Le Grand Suite dispongono di bagno privato, letti matrimoniali e riscaldamento a pavimento nella zona giorno.

Anche le altre sistemazioni offrono eleganti dettagli di design per sentirsi trasportare nell’età d’oro del viaggio.

L’Alaska Railroad

Viaggiare a bordo dell’Alaska Railroad è un’occasione incredibile per ammirare la straordinaria bellezza del Paese, dalle orche che fanno capolino tra le baie ghiacciate fino al maestoso Monte Denali.

Una delle proposte estive della linea ferroviaria, il pacchetto Glaciers, Rails and Trails da 11 notti, si snoda lungo scorci spettacolari soffermandosi in particolar modo negli straordinari Parchi Nazionali di Denali e di Kenai Fjords.

A bordo, i passeggeri possono godersi il paesaggio da un vagone panoramico a due piani: un livello con cupola di vetro e servizio bevande al piano superiore e un vagone ristorante con servizio completo al piano inferiore.

Il Maharajas’ Express, India

Moderno treno di lusso che fa rivivere i fasti dell’epoca dei Maharaja, viaggia principalmente di notte consentendo ai passeggeri di avere tutto il giorno a disposizione per visitare i monumenti e tesori Patrimonio UNESCO, fare safari e cenare in raffinati hotel.

Il prezzo si adatta all’esperienza da favola ma un viaggio più breve, come il pacchetto di tre notti Treasures of India, ha un prezzo più abbordabile e non è meno affascinante.

L’itinerario include escursioni ai magnifici siti del Triangolo d’Oro: il Taj Mahal, il Forte di Agra, il Parco Nazionale di Ranthambore nel Rajasthan e il Forte Amber a Jaipur, oltre a trattamenti termali e al meglio della cucina locale.

Il treno vanta due ristoranti, un vagone bar e moderne sistemazioni con bagno privato che vanno da una cabina doppia deluxe fino alla suite presidenziale.

Il Rocky Mountaineer, Stati Uniti

Storicamente, il Rocky Mountaineer ha attraversato il Canda con percorsi che terminavano a Vancouver e Jasper o Banff.

A partire da agosto 2021, tuttavia, la compagnia ha lanciato un nuovo viaggio di due giorni tra Denver e Moab, nello Utah, con sosta a Glenwood Springs, in Colorado, dove i passeggeri scendono per trascorrere la notte in hotel prima di risalire a bordo la mattina successiva e concludere il viaggio a Moab.

Il treno di lusso, progettato appositamente per ammirare il paesaggio, offre vedute impagabili delle Montagne Rocciose, dei canyon e delle surreali formazioni rocciose del deserto dello Utah.

Il Rovos Rail, Sudafrica

Infine, il Rovos Rail è un treno da sogno: le carrozze vintage sono state restaurate e aggiornate con moderni impianti idraulici e impianti per l’aria condizionata.

Oltre alle suite private, gli spazi del convoglio includono una carrozza panoramica con divani e una piattaforma con balcone aperto, carrozze lounge e club e un vagone ristorante.

Il pacchetto vacanza personalizzato può includere campi da golf, soggiorni in lodge di lusso, campi safari oppure escursioni intorno alle Cascate Vittoria.

I pacchetti vanno da viaggi di 2 notti fino ad avventure di 14 notti (incluso il nuovo viaggio Copper Trail che attraversa Zimbabwe, Zambia, Repubblica Democratica del Congo e Angola).

I pannelli in legno lucido, le sedie in pelle trapuntata, le finestre panoramiche creano uno stile visivo che evoca un’era di viaggio tra i fasti del passato.