Come viaggiare in sicurezza durante le vacanze di Natale

Volare resta uno dei mezzi di trasporto più sicuri per viaggiare, anche in era Covid. Questo perché l’aria in cabina viene cambiata completamente ogni tre minuti, in media, mentre l’aereo è in crociera. Inoltre, le compagnie aeree hanno adottato tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo assembramenti e rischio di contagio.

Tuttavia, durante le vacanze di Natale, aeroporti e stazioni rischiano di essere più affollati del solito, e potrebbe risultare difficile tenere una distanza minima dagli altri passeggeri. Ecco dunque i nostri consigli per viaggiare in completa sicurezza.

Ottenere la certificazione sanitaria

Prima di tutto, dovresti assicurarti di rispettare i requisiti di controllo sanitario e di avere la documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese in cui stai viaggiando. Il Green Pass per viaggiare, che può essere ottenuto a seguito del completamento del ciclo vaccinale, di guarigione o di un tampone con esito negativo, è ormai il requisito per qualsiasi spostamento in treno o in aereo.

Se possibile, è preferibile effettuare check-in e prenotazioni online, in modo da limitare il più possibile il contatto fisico. In aeroporto si consiglia di arrivare con largo anticipo poiché i protocolli di distanziamento sociale potrebbero aumentare i tempi di attesa. Qualsiasi viaggiatore dovrebbe prendere in considerazione l’idea di eseguire un test rapido per il Covid prima di riunirsi con la famiglia.

Rispettare i protocolli di sicurezza

Ormai è comprovato che indossare una mascherina sia la chiave per prevenire la diffusione di SARS-CoV-2, un valido strumento per proteggere sé stessi e gli altri. Investi in una maschera di alta qualità per i viaggi, che si adatti perfettamente al viso ma che sia al contempo perfettamente traspirante. Deve essere aderente ma abbastanza comoda da poter essere indossata per diverse ore.

Se non sono disponibili acqua e sapone per pulire le mani, bisogna utilizzare un disinfettante per le mani contenente almeno il 60% di alcol. Gli esperti concordano sul fatto che il buon lavaggio delle mani vecchio stile con acqua e sapone per almeno 20 secondi sia tra le migliori difese, in quanto il disinfettante per le mani può irritare la pelle con l’uso eccessivo.

Prenotare nei giorni e negli orari meno affollati

Prenotare nei giorni e negli orari meno frequentati, come per i voli in tarda serata o nel primo mattino, è una buona mossa per evitare gli affollamenti e mantenere il distanziamento sociale. Questo è particolarmente importante se si hanno bambini sotto i due anni che non possono indossare una mascherina.

Anche il posto prenotato può fare la differenza. Gli esperti suggeriscono di prenotare i posti vicino al finestrino per bambini (o adulti) non vaccinati, per via della presenza delle prese d’aria lungo i pannelli interni della maggior parte degli aerei. È dunque sempre preferibile un posto dove c’è un ricircolo d’aria, anche perché qui si è lontani dalle persone che passeggiano lungo il corridoio.

Una volta occupato il proprio posto, è bene alzarsi solo in situazioni d’emergenza. Non sempre è facile restare molte ore seduti, ma alzarsi e muoversi in cabina o lungo il vagone, può favorire il contatto con persone contagiate, sebbene il rischio sia minimo.

Aggiornarsi sulla situazione sanitaria del paese di destinazione

Nessuno vuole dover annullare il proprio viaggio, soprattutto se si tratta di un viaggio per far visita alla famiglia che non si vedeva da un po’ o di una vacanza che rimandata dall’inizio della pandemia. Sfortunatamente, questo virus non si preoccupa dei piani di viaggio.

Prima di viaggiare, è importante considerare se il Covid si sta diffondendo facilmente nella zona dove dovrete viaggiare: se la situazione è critica, potrebbe essere il momento di ripensare ai piani di viaggio. Controllare il portale Viaggiare Sicuri è la base per pianificare un viaggio informato e consapevole.