I trucchi per fare arrivare prima il bagaglio sul tapis roulant all’aeroporto

Spesso è più lunga l’attesa per il ritiro del bagaglio all’aeroporto dello stesso volo. Motivo per cui si studiano tutti i modi possibili e immaginabili per cercare di non fare imbarcare il proprio trolley. I più sfortunati se lo vedono etichettare addirittura la gate per mancanza di spazio nelle cappelliere.

Si è assistito a scene a dir poco comiche: passeggeri che si mettono in fila al gate ore e ore prima del decollo per essere sicuri di portare con loro il bagaglio oppure gente che, durante il tragitto tra il gate e la scaletta, strappa l’etichetta e corre verso l’aereo per arrivare prima degli altri.

Perché stressarsi quando, invece, esistono alcuni semplici trucchi che garantiscono che il proprio bagaglio, anche se spedito, arriverà prima di tutti gli altri sul nastro trasportatore.

1. Il primo trucco ha un costo: basta viaggiare in Business Class o in First Class oppure pagare la Priority (nel caso di compagnie low cost) e il bagaglio viene identificato con un’etichetta speciale – spesso di un altro colore – per cui sarà il primo a essere sbarcato e messo sul nastro trasportare all’aeroporto di arrivo.

2. Un altro trucco, invece, che non costa nulla, è il migliore di tutti perché consente di viaggiare senza stress: basta presentarsi al check-in pochi minuti prima della chiusura del volo. Gli ultimi bagagli imbarcati saranno anche i primi a essere sbarcati e a essere messi sul tapis roulant all’aeroporto.

3. C’è un ultimo sistema per riuscire a fare uscire il trolley imbarcato prima degli altri sul nastro: dichiarare di contenere oggetti fragili all’interno del bagaglio. Verrà così apposta un’etichetta con indicato “fragile”. Il bagaglio sarà messo nella stiva per ultimo e sbarcato per primo.