I quartieri migliori dove dormire a Tirana in Albania

Fai un viaggio in Albania e trova il miglior quartiere per alloggiare a Tirana. Dormi nella storia, in pieno centro o vicino ai posti più di lusso e alla moda.

Fonte: iStock Vista dei principali monumenti a Piazza Skanderbeg a Tirana

Tirana, la vivace capitale dell’Albania, è una città in rapida crescita che combina una ricca storia con una moderna vivacità culturale. Sono sempre di più i viaggiatori che scelgono l’Albania come meta per un week-end lungo oppure per una vacanza di qualche settimana. Scegliere il quartiere giusto dove dormire a Tirana può migliorare notevolmente la tua esperienza di viaggio, offrendoti comodità, sicurezza e accesso alle principali attrazioni, nonché comodità che questa città ancora così tutta da scoprire offre. Per scegliere il posto giusto dove dormire a Tirana, scopri cosa offrono i vari quartieri della città e scegli quello che più si avvicina al tuo modo di viaggiare o a quello che certi nel tuo viaggio in Albania

Blloku: il quartiere trendy e sempre alla moda

Blloku è il quartiere ideale per te per dormire a Tirana? Un tempo era una zona totalmente residenziale, riservata ai funzionari del partito comunista. Al giorno d’oggi è il cuore pulsante della vita notturna e del divertimento a Tirana. Il quartiere è noto per i suoi numerosi bar, ristoranti chic, negozi di alta moda e caffè alla moda. È perfetto per chi cerca un’atmosfera vibrante e cosmopolita, sempre attiva e pronta a offrire esperienze uniche e speciali.

La sera, le strade di Blloku si riempiono di giovani alla ricerca di divertimento, rendendo questo quartiere dove dormire a Tirana il luogo ideale per socializzare e vivere la movida albanese. Qui non mancano caffetterie e ristoranti molto gettonati tra influencer e gente molto in vista, così come è molto ampia l’offerta di ristoranti decisamente di alto livello. Gli amanti dello shopping di lusso non resteranno delusi per perché Blloku è il posto giusto dove trovare le boutique di alta moda e i negozi pronti a proporre outfit trendy e sempre attuali.

Il Centro, nella zona di Piazza Skanderbeg: il cuore di Tirana

Se stai cercando un hotel dove dormire a Tirana, nel pieno centro, dirigiti con certezza verso Piazza Skanderbeg, vero e proprio l’epicentro della capitale albanese. Questa pizza si chiama Sheshi Gjergj Kastrioti Skënderbeu, o semplicemente Seshi Skanderbeg. È intitolata a Giorgio Castriota Skanderbeg, un patriota albanese che visse nel XV Secolo. Qui si trovano molte delle principali attrazioni turistiche come il Museo Nazionale di Storia, la Moschea Et’hem Bey e la Torre dell’Orologio. Oltre a questo, nei dintorni di questa piazza, avrai l’imbarazzo della scelta sul luogo dove dormire a Tirana.

Soggiornare in questa zona offre la comodità di essere a pochi passi dai punti di interesse principali e dai mezzi di trasporto. Inoltre, la piazza è circondata da numerosi ristoranti e negozi. Questo la rende un vero e proprio quartiere centrale, con proposte adatte a molti budget, con alloggi sia per i viaggiatori più attenti al budget che per quelli che amano concedersi qualcosa in più mentre sono in vacanza. Alta offerta culturale e storica, facile accessibilità e posizione perfetta rendono Piazza Skanderberg un luogo molto gettonato dove dormire a Tirana. Molti viaggiatori la scelgono proprio per iniziare a scoprire la città, nel loro primo viaggio in Albania.

Pazari i Ri: autenticità e i sapori del mercato di Tirana

Se il luogo perfetto per te per dormire a Tirana è appena fuori dal centro, a est di Piazza Skaderbeg, troverai Pazari i Ri, che significa “Nuovo Mercato“. Si tratta di un quartiere affascinante che offre un’esperienza autentica della vita locale. Al centro del quartiere c’è il mercato, recentemente rinnovato, dove è possibile trovare prodotti freschi, artigianato locale e street food delizioso. La zona è caratterizzata da un’atmosfera vivace e tradizionale, con numerosi ristoranti e caffè che servono piatti tipici della cucina albanese.

Soggiornare qui ti permetterà di vivere da vicino l’autenticità di Tirana. Il bazar di Tirana è considerato uno dei più interessanti in Europa perché rappresenta l’incontro tra diverse culture che è proprio della zona dei Balcani. Qui potrai assaggiare il Raki, una bevanda a base d’anice che strizza un po’ l’occhio all’Ouzu greco ma, al contempo, ha caratteristiche proprie. Pazari i Ri è la zona da scegliere dove dormire a Tirana se ami svegliarti e passeggiare tra i profumi e sapori dell’Albania più autentica e tradizionale. Oltre a questo, la zona è perfetta per i viaggiatori che amano dedicarsi a gustare lo street food. Qui troverai pane per i tuoi denti.

New Tirana: un quartiere dal respiro internazionale

Se sei un viaggiatore amante dei luoghi con forte impronta internazionale, il posto dove dormire a Tirana per te è New Tirana, uno dei quartieri più moderni della città, caratterizzato da nuovi complessi residenziali e commerciali. Questa zona è perfetta per chi cerca un soggiorno in strutture nuove e dotate di tutti i comfort moderni. Qui sono presenti parecchi hotel di note catene alberghiere e, pertanto, molti viaggiatori soggiornano qui durante un viaggio in Albania per sfruttare tutti i confort e i plus che certi tipi di hotel offrono.

Pur essendo una zona residenziale, è ben collegata al centro città e offre numerosi ristoranti, caffè e negozi. New Tirana è il tuo quartiere dove dormire a Tirana? Questa zona è ideale per chi desidera un ambiente più tranquillo e meno turistico, ma comunque vicino alle principali attrazioni, con immensa facilità di spostamento. Il quartiere di New Tirana è fortemente in espansione e non mancano le nuove aperture di locali, ristoranti e negozi, anche di alto livello.

La Zona del Lago Artificiale Parku i Madh: la natura in città

Ci sono molti viaggiatori che decidono di alloggiare in zone più verdi e unire così un po’ di natura alla scoperta di una capitale vivace e attiva come Tirana. Se questa è la tua scelta per il tuo viaggio in Albania, il luogo dove dormire a Tirana per te sarà la zona del lago artificiale, chiamata Parku i Madh in albanese. Questo grande parco offre numerose opportunità per fare attività all’aperto come jogging, picnic e passeggiate rilassanti.

La zona è residenziale e tranquilla, con alcuni hotel e guest house che offrono un’ospitalità accogliente e decisamente più dal sentore famigliare rispetto agli hotel di altri quartieri di Tirana. Parku i Madh è la parte ideale dove dormire a Tirana, per chi desidera un rifugio pacifico lontano dal trambusto del centro città, senza però abbandonare la possibilità di godere di tutte le comodità offerte da una capitale sempre brillante come Tirana.

Tirana è una città che offre diverse opzioni di soggiorno, ciascuna con il proprio carattere e le proprie attrattive. Che il tuo posto perfetto dove dormire a Tirana porti con sé la vivacità di Blloku, la centralità del centro storico, la modernità di Tirana e Re, l’autenticità di Pazari i Ri, o la tranquillità della zona del Lago Artificiale, c’è un quartiere perfetto per ogni tipo di viaggiatore. Pianifica il tuo soggiorno in base alle tue preferenze, chiediti per bene cosa vuoi ottenere dal tuo viaggio in Albania e goditi al meglio tutto ciò che questa affascinante città ha da offrire.