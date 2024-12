Terme di Merano: un’oasi di benessere in Trentino-Alto Adige

Le Terme di Merano, incastonate tra le splendide Alpi, meritano una visita. Ecco cosa sapere per organizzarla e per goderti il massimo del relax.

Le terme di Merano sono una vera oasi di benessere nel cuore dell’omonima cittadina altoatesina. Meraviglia per gli occhi e per lo spirito, questo sito termale, progettato dall’archistar Matteo Thun, spicca per il suo design raffinato e contemporaneo, perfettamente integrato nel contesto montuoso circostante. Le ampie vetrate e gli spazi aperti regalano una vista sulle vette che toglie il fiato, trasformando ogni momento di relax in un’occasione unica per riconnettersi con la natura delle meravigliose Alpi. Se vuoi regalarti una giornata tutta per te, per dimenticare la frenesia della quotidianità e ritrovare il tuo benessere psicofisico, oppure vuoi regalare a chi ami un’esperienza da condividere, allora le terme di Merano sapranno conquistarti. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le informazioni che ti servono per organizzare al meglio la tua visita, così potrai iniziare a immergerti nel relax già dalla fase di pianificazione.

Terme di Merano: come arrivarci

Come anticipato all’inizio di questa guida, le Terme di Merano si trovano nel cuore della città di Merano in Alto Adige e più precisamente, a Piazza Terme 9, 39012 Merano (BZ). La posizione centralissima le rende di facile accesso a piedi se ti trovi già in città; se invece devi raggiungerle da fuori puoi optare per diverse opzioni:

puoi raggiungere le terme in auto: la città di Merano è ben collegata all'autostrada A22 del Brennero; prendi l'uscita Bolzano Sud e prosegui sulla superstrada MEBO fino al centro termale;

oppure puoi arrivarci in treno: la stazione di Merano, infatti, dista solo 10 minuti a piedi dalle terme e, da Bolzano, ci sono treni diretti con partenze frequenti;

infine, puoi raggiungerle in bus: ci sono molte linee di autobus che collegano Merano alle città e alle zone limitrofe e, inoltre, esistono alcuni servizi locali che possono portarti vicino all'ingresso dell'area termale.

Tempo di relax: orari e giorni di apertura delle Terme di Merano

Ora che abbiamo visto insieme dove si trovano le Terme di Merano, fiore all’occhiello del Trentino-Alto Adige, è arrivato il momento di scoprire quali sono i giorni e gli orari in cui accedere alla struttura. Considera che le Terme di Merano mettono a disposizione molti servizi che spaziano dalle classiche piscine al centro fitness, pertanto gli orari variano da servizio a servizio.

La sala bagnanti e le piscine interne sono aperte tutti i giorni dalle 9:00 alle 21.00 con un ultimo ingresso alle 19.00 mentre l'area sauna, dedicata ai nudisti (sempre con asciugamano obbligatorio) è aperta dal lunedì al venerdì, il pomeriggio dalle 14:00 alle 21:00; il sabato, domenica e festivi, invece, è aperta anche la mattina a partire dalle ore 10:00. Durante il periodo natalizio, compresi il 7 e l'8 dicembre, gli orari restano sempre dalle 9:00 alle 21:00 tranne il 24 dicembre il cui servizio è garantito dalle 9:00 alle 13:00 e il 31 dicembre con apertura dalle 9:00 alle 17:00.

Il Bistrò è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 9:00 alle 23:00, mentre la domenica è chiuso.

Il Fitness Center segue orari variabili: il lunedì e il mercoledì dalle 6:30 alle 22:00; il martedì e il giovedì dalle 8:00 alle 22:00; il venerdì dalle 6:30 alle 21:00; il sabato dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 e la domenica dalle 9:00 alle 12:00.

La MySpa, il servizio che offre trattamenti personalizzati e su misura, è aperta dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00, con aperture speciali nelle domeniche di dicembre (8, 15, 22 e 29 dicembre) dalle 9:00 alle 19:00.

Il servizio inalazioni, invece, funziona dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 18:00 (16:00-19:00 nei mesi da agosto a novembre) e il sabato dalle 9:00 alle 12:00.

Terme di Merano: i costi e le offerte

Come avrai intuito, i servizi offerti dalle Terme di Merano sono davvero tanti e capaci di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Come per i giorni e gli orari di accesso, anche i prezzi variano molto in base alla tipologia e alla durata dei servizi scelti. In inverno, nei giorni feriali, il prezzo per le piscine per l’ingresso giornaliero costa 25 euro, andando a scalare a 19 euro per 3 ore e 17 euro per 2 ore. Per la combo piscina + sauna i prezzi vanno da 37 euro per il giornaliero a 29 euro per le 3 ore o 26 euro per le due ore. I bambini dai 4 ai 14 anni non compiuti pagano un prezzo ridotto. Sempre in inverno, ma nei giorni festivi, alle tariffe dei giorni feriali vanno aggiunti 2 euro.

Pacchetti e offerte

La struttura mette a disposizione diversi pacchetti e offerte come i biglietti Bonus 10+3, dove con 10 ingressi ne hai 3 in omaggio; oppure il Bonus 5+1. A questi si aggiungono gli sconti per studenti o persone con disabilità. Infine, per un’esperienza completa, puoi provare una delle seguenti promo:

Ingresso famiglia: le Terme di Merano offrono un biglietto conveniente per le famiglie composte da minimo 3 persone (massimo 2 adulti e almeno 1 bambino sotto i 14 anni). L'offerta prevede l'ingresso a 50 euro sia in estate che in inverno con un supplemento di 8,50 euro per ogni bambino in più. Per chi volesse accedere solo per le 3 ore, il prezzo dell'offerta è ridotto a 38 euro. Questa promo è esclusa nei giorni festivi e durante il periodo natalizio.

Brunch & Terme: un'offerta imperdibile che combina la possibilità di gustare un delizioso brunch e vivere la magia di un ingresso giornaliero alle terme. Il tutto per un totale di 48 euro.

Aperitivo & Terme: l'offerta prevede l'ingresso di 3 ore e un aperitivo al prezzo di 27 euro. L'offerta è attiva da lunedì a venerdì dalle ore 16:00 (da metà maggio a metà settembre è attivo dal lunedì alla domenica)

Infine, chi acquista un biglietto giornaliero può usufruire del parcheggio a tariffa ridotta di 13 euro, escluso il periodo natalizio​.

I trattamenti e servizi delle Terme di Merano

Arrivati a questo punto, ti starai chiedendo qual è l’offerta di trattamenti e servizi delle Terme di Merano e perché rientrano tra le migliori terme da visitare in Italia. Partiamo dal presupposto che questo centro termale offre davvero tanti servizi, dai più classici ai più particolari. Scopriamoli insieme!

Piscine indoor e outdoor: 25 piscine in totale tra cui piscine sportive, vasche rilassanti e spazi dedicati ai più piccoli. Aperte 365 giorni l'anno, non sono semplici piscine ma un vero e proprio mondo acquatico considerato tra i migliori in Trentino Alto-Adige. La piscina esterna è accessibile tutto l'anno, anche in inverno, grazie all'acqua riscaldata.

Area Sauna: una vera oasi di saune dove, per vivere un'esperienza di relax totale, ti basterà solo scegliere quella che ti ispira di più. Dal bagno turco a quello finlandese, ogni sauna è allestita con grande cura per i dettagli, per trasmettere una sensazione di benessere e armonia.

MySpa: centro benessere con trattamenti estetici viso e corpo come scrub, maschere e idratazioni profonde. A questo si aggiungono massaggi tradizionali e specifici e altri trattamenti benessere su misura delle tue esigenze. Una peculiarità di questo centro è l'impiego nei trattamenti di erbe di montagna ed essenze naturali provenienti proprio dalle montagne circostanti.

Centro Fitness: le terme di Merano offrono ai propri visitatori anche un centro fitness di alto livello con possibilità di partecipare a sedute individuali con un personal trainer o a lezioni di gruppo. La palestra delle Terme di Merano è un centro eccellente che aiuta le persone a raggiungere obiettivi personali, dalla perdita di peso al miglioramento delle condizioni atletiche.

Servizi Salute: le Terme di Merano offrono anche diversi servizi per la salute della persona come l'area inalazioni dove vengono studiati trattamenti specifici per le vie respiratorie con acqua termale perfetti per i visitatori che necessitano di cure particolari. A questo si aggiungono anche la fisioterapia classica con programmi personalizzati per esigenze ortopediche, sportive e riabilitative; il linfodrenaggio medicale per trattare edemi e favorire il drenaggio linfatico; il massaggio terapeutico per alleviare le tensioni e le contratture e, infine, l'idroterapia.

Medical Area: le Terme di Merano hanno anche una medical area che offre servizi di Ortopedia, Medicina dello Sport, Inalazioni e Acqua Termale e, infine, Dermatologia e Venereologia.

Dietistica: il centro mette a disposizione anche un'esperta di dietologia che offre una consulenza per diete su misura per qualsiasi tipo di esigenza.

Informazioni utili per la tua esperienza alle Terme di Merano

Le Terme di Merano dispongono di un ampio parcheggio sotterraneo per i propri ospiti: acquistando un biglietto giornaliero c’è la possibilità di aggiungere un’extra fee di 15 euro e parcheggiare fino a mezzanotte; chi acquista i biglietti da 2-3 ore, invece, avrà accesso alla prima ora di parcheggio gratuita e ogni ora aggiuntiva a un costo di tre euro. Sono presenti anche parcheggi pubblici nelle vicinanze. Per quanto riguarda l’accessibilità alla struttura, le Terme di Merano sono completamente accessibili anche a persone con mobilità ridotta grazie alla presenza di ascensori e spogliatoi dedicati. Se hai bisogno di altre informazioni ti consigliamo di consultare il sito web ufficiale o di metterti in contatto tramite mail o telefono con la struttura.

Ora che hai tutte le informazioni di cui hai bisogno per la tua visita alle Terme di Merano, uno dei centri benessere più gettonati d’Italia, non ti resta che prenotare e iniziare già a sentire una splendida sensazione di benessere avvolgerti in un caldo abbraccio.