Cinque consigli per risparmiare in vacanza

L’è la soluzione più veloce per andare in vacanza, ma spesso è anche la più. È possibile cercare le offerte con partenza a metà settimana anziché nel weekend. Spesso infatti gli aerei sono più vuoti dal martedì al giovedì e, pur di riempirli, le compagnie aeree applicano tariffe super scontate.

Oppure si può valutare l’ipotesi di prendere un treno. Non sempre costa meno di un volo low cost, specialmente se si viaggia su treni ad alta velocità, ma se ci si accontenta di un treno regionale i biglietti ferroviari costano davvero poco.

Se potete decidere liberamente il periodo in cui partire e non siete legati a chiusure particolari, la scelta migliore per risparmiare è sempre quella di viaggiare in bassa stagione. Anche le mete più costose nei periodi di magra possono avere prezzi più contenuti. La bassa stagione dipende non solo dall’affluenza turistica, ma anche dal clima.

Viaggiare in compagnia, oltre a essere piacevole, è anche un modo per dividere le spese e risparmiare sui costi. Se noleggiate un’automobile o se decidete di prendere un affitto un appartamento risparmierete parecchio piuttosto che viaggiare in pullman o alloggiare in una camera d’hotel singola.

Prenotare all’ultimo minuto può avere i suoi vantaggi. Si possono trovare offerte last minute che consentono di risparmiare tra il 30 e il 60%. Spesso però si trovano offerte anche prenotando con largo anticipo (first minute), anche un anno con l’altro, o appena vengono comunicate le nuove tariffe stagionali. È il caso dei voli aerei che, spesso e volentieri, al momento dell’annuncio vengono proposti a prezzi super scontati per un breve periodo di tempo.

Infine, fissare un budget per la propria vacanza consente di non eccedere nelle spese. Aiuta a contenere i costi e a evitare di trovarsi brutte sorprese al termine di un soggiorno.