Alle isole Fiji è vietato prendere il sole in topless, mentre in alcune grandi città dell’Australia non si possono cantare canzoni ritenute ‘oscene’. Prima di partire per il prossimo viaggio, quindi, è bene che conosciate quali sono le leggi locali onde evitare di vedere rovinate le vostre bellissime – e magari costosissime – vacanze. Ecco le regole più bizzarre, incredibili (o geniali) che dovrete per forza rispettare quando andate in giro per il mondo.