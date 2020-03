Hostess e steward: come farsi trattare meglio durante il volo

editato in: da

Gentilezza e un corretto comportamento da parte dei passeggeri non soltanto agevolano hostess e steward nelle loro mansioni ma contribuiscono anche a ricevere una migliore assistenza durante il volo.

Per un’esperienza di viaggio positiva per tutti, una delle prime “regole” è quella di essere gentili. Un sorriso, una richiesta presentata con educazione, una parola gentile sono tutti aspetti cui forse non facciamo grande attenzione ma che hanno un impatto notevole su coloro che ci circondano. Bastano un sorriso e un saluto all’equipaggio non appena varcata la soglia dell’aereo per partire con il piede giusto.

Un’altra buona norma di comportamento è quella di predisporre già tutto il necessario in anticipo e, una volta trovato il proprio posto, sedersi senza intralciare il passaggio per aprire borse e cercare all’ultimo momento un oggetto indispensabile.

Ricordiamo poi che, nella maggior parte delle compagnie aeree, agli assistenti di volo non è permesso aiutare i passeggeri con le borse a causa di lesioni causate da ripetuti sollevamenti di carichi pesanti. Quindi, se viaggiate da soli e avete difficoltà a sistemare il bagaglio negli appositi spazi, organizzatevi prima e non sovraccaricatelo in modo da poterlo sollevare in autonomia senza problemi.

Quando un hostess si rivolge a voi per chiedervi cosa desiderate da bere o da mangiare, abbiate l’accortezza di togliere gli auricolari se state ascoltando la musica in modo da poter interagire senza farvi ripetere più volte le stesse domande.

Se viaggiate con i bambini ricordatevi di tenerli impegnati con giocattoli, puzzle, video e anche il loro cibo preferito in modo che non si annoino durante il volo. I membri dell’equipaggio non sono babysitter per cui evitate di chiedere loro di guardare i bambini mentre, ad esempio, vi recate al bagno.

Anche se il personale è addestrato per capire se qualcuno si sente poco bene, non abbiate timore e se avete qualche problema segnalatelo. Potranno così aiutarvi a sentirvi a vostro agio in maniera tempestiva.

Siate rispettosi e non invadenti nei confronti delle hostess, non rimanete a chiacchierare per più di un quarto d’ora e se, durante un lungo volo volete sgranchirvi le gambe e raggiungere gli spazi riservati all’equipaggio, chiedete il permesso e non fermatevi a lungo.

Cercate di risolvere eventuali problemi con i vostri vicini in maniera educata e civile senza coinvolgere l’equipaggio che non è tenuto a intervenire.

Prestate attenzione alle indicazioni fornite dagli assistenti di volo: è fondamentale per la vostra sicurezza e per garantire a tutti un viaggio sereno.

Infine, al momento di scendere dall’aereo, fatevi trovare pronti per non perdere tempo voi stessi e non farlo perdere neanche al personale.