Tutte le tappe dell’Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo

L', la nave scuola della Marina Militare, considerata la più bella del mondo,E quest'anno, per celebrare i 500 anni della morte di Leonardo Da Vinci, ospita al suo interno una mostra dedicata alle scoperte del genio italiano, a tema mare e acqua. A bordo 280 membri dell'equipaggio, a cui si aggiungeranno gli allievi dell'Accademia Navale. La Vespucci non si fermerà soltanto a Cagliari, proseguirà il suo viaggio alla volta di, per poi andare nell', ine nelEccoche percorrerà.