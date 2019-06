Le migliori sagre dove andare dal 15 al 30 giugno

Tempo di estate, tempo di sagre! In tutta Italia ve ne sono numerose dedicate a prelibatezze locali, o più generiche, con tanto di musica e divertimento per grandi e piccini. Di seguito abbiamo selezionato le migliori previste nel periodo che va dal 15 al 30 giugno, sparse lungo tutta la penisola. Non avrete che l'imbarazzo della scelta tra ciliegie, birra, mirtilli, carne di struzzo e altre squisitezze made in Italy.