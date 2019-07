I consigli per non prenotare la crociera sbagliata

La crociera è uno dei viaggi che ha più successo perché, una volta prenotata, non serve fare più nulla. A parte la valigia, il resto della vacanza è tutto incluso. Ecco perché è facile incorrere in qualche errore – anche grave – che potrebbe costarvi la vacanza, in termini di costi e anche di divertimento. I consigli per scegliere la crociera giusta, l’offerta migliore e la nave perfetta per una crociera da sogno