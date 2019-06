Di cosa hai bisogno per rilassarti (davvero) in vacanza

Un sondaggio condotto su G Adventures ha evidenziato che il relax in vacanza inizia dopo il terzo giorno. A essere stati presi in esame sono stati 2.000 americani fra i 25 e 55 anni, e il motivo di tale risultato è stato presto svelato. I primi 3 giorni servono per abituarsi al nuovo ambiente e in questo lasso di tempo, è difficile rilassarsi davvero. Ma se alcuni degli intervistati hanno dichiarato di ritrovare la calma grazie ad attività avventurose, altri preferiscono di gran lunga riposarsi e rilassarsi a bordo piscina. Tuttavia, secondo il direttore di G Adventures, Simon Ma, a far ritrovare il relax è un mix di tutte queste cose.