In genere, la parola "crociera" fa pensare ad un modo di viaggiare costoso e riservato a pochi. Non tanto per il costo della crociera in sé, quanto per le: anche le formule all inclusive, se non si è un poco esperti, nascondono insidie e tutta una serie di altre spese che facilmente, alla fine del viaggio, fanno raddoppiare quanto preventivato. Tuttavia, adottando qualche piccolo accorgimento, risparmiare in crociera è possibile : ecco io nostri consigli.