I musei d’Italia che offrono contenuti virtuali

I siti dei musei e i loro profili social possono rappresentare degli approfondimenti fondamentali per gli appassionati d’arte, ma anche per i neofiti che desiderano approcciare il mondo artistico per la prima volta. Addirittura alcune pinacoteche e gallerie, statali o private, offrono online contenuti esclusivi che vanno dai live streaming alle lezioni su YouTube alle spiegazioni di opere e mostre fatte da curatori ed esperti, con cui gli stessi utenti possono interagire con domande e contributi esclusivi. Da Brera agli Uffizi, ecco quali sono i musei d’Italia che offrono contenuti virtuali