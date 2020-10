Autunno 2020: 6 idee per viaggiare sereni nonostante tutto

Viviamo un momento storico molto particolare e in continua evoluzione, ma la voglia di viaggiare resta una costante per tutti quelli che, negli ultimi tempi, hanno visto sfumare il sogno di raggiungere destinazioni dall'altra parte del mondo. Eppure, il fatto di non poter percorrere chilometri e chilometri di distanza dalla propria abitazione, non può e non deve impedirci di viaggiare. Anche se in maniera differente, tutto questo è possibile, ecco come possiamo partire in autunno in sicurezza.