Autobus low cost in Europa

Negli ultimi anni sono aumentati enormemente i turisti che, al fine di risparmiare, hanno deciso di affidarsi a delle compagnie di autobus low cost per i propri spostamenti in Europa. Quando la tratta aerea è particolarmente cara o magari si ha intenzione di prendere il biglietto davvero all’ultimo secondo, ecco che il trasporto su ruote torna ad avere il suo fascino. Se poi i prezzi sono decisamente ridotti, allora non c’è neanche da starne a discutere.