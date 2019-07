5 giorni gratis nel Cuore delle Dolomiti per liberarti dallo stress

Ti senti stanco e stressato dalla vita quotidiana sempre più frenetica? Sogni un luogo dove rilassarti, in silenzio, ascoltando soltanto te stesso? Allora l'iniziativa Recharge in Nature nel Cuore delle Dolomiti è quello che fa che per te! A settembre potrai vivere 5 giorni di totale disconnessione in montagna. Preparate lo zaino