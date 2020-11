Covid-19: ecco la mappa che illustra tutte le restrizioni in atto per tutti i Paesi del mondo

editato in: da

In tempi come questi, dove i viaggi e le esperienze virtuali sono all’ordine del giorno, tornare a muoversi come prima, o più di prima, ci sembra ancora un’utopia. Eppure, a guardarci intorno, sembra proprio che alcuni Paesi nel mondo ci stiano aspettando, come dimostra la chiamata di Anguilla ai lavoratori in smart working, o come l’Islanda che, grazie alle sue caratteristiche territoriali sembra essere un vero e proprio territorio a prova di pandemia.

Ma ci si può davvero spostare in questi luoghi o in quelli che si dichiarano pronti ad accogliere i turisti in tutta sicurezza? Perché in questo periodo di incertezze e di cambiamenti, per tutti, sembra un compito assai difficile riuscire a capire come organizzare un viaggio, e soprattutto quali sono le destinazioni che si possono raggiungere, con tutte le relative regole da rispettare.

Difficile, ma non impossibile! Abbiamo quindi raccolto una serie di strumenti per riuscire a capire come spostarsi, da un Paese all’altro, in piena pandemia.

La situazione è piuttosto complicata in alcune nazioni, piuttosto che in altre. Come l’Italia, anche altri stati hanno delle ulteriori restrizioni interne che possono variare da una regione all’altra. Negli Stati Uniti, ad esempio, le regole sono molto frammentarie: per accedere ad alcuni territori c’è l’obbligo della quarantena, per altri occorre fare il tampone e altri ancora non hanno alcuna restrizione.

Molte aziende e istituzioni hanno messo a disposizione delle mappe interattive, nazionali e internazionali, che vengono aggiornate periodicamente e che ci aiutano ad avere un quadro più chiaro della situazione. Tra queste, vi segnaliamo di tenere sempre sotto controllo quella di United, disponibile sia online che tramite un’applicazione su smartphone. Della stessa esiste sia una mappa esclusivamente dedicata agli Stati Uniti che una globale.

Attraverso questa è possibile conoscere le informazioni per ogni Paese, dai requisiti dell’ingresso alle regole per stare nel territorio (mascherina, distanziamento sociale, chiusure, ecc…).

Anche l’Air Transport Association, IATA, ha realizzato una mappa interattiva sempre aggiornata con le ultime normative di ingresso per ogni Paese. Sappiamo bene che il settore dell’aeronautica è stato uno dei più colpiti nel mondo a causa della pandemia, quindi per questo l’Associazione ha investito nuove risorse in questo strumento davvero utile per i viaggiatori; pensate che la mappa viene aggiornata più di 200 volte al giorno!

Un altro strumento, molto utile e interessante che abbiamo a disposizione per comprendere i limiti dei nostri spostamenti, è dato da Escape, un team di ingegneri del Massachusetts Institute of Technology, che ha creato una mappa internazionale intelligente che contiene moltissimi dettagli di ogni tipo, dalle normative vigenti, alle misure di blocco in vigore, per tutti i territori.

E infine, ma non meno importante, vi consigliamo di consultare i siti web degli enti del turismo e delle agenzie governative. Solitamente, infatti, all’interno degli stessi potete trovare informazioni aggiornate, mappe e notizie, sul Paese in tempo reale.