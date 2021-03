Cos’è il Ryanair Covid-19 Travel Wallet e come funziona

editato in: da

Ryanair ha introdotto un nuovo servizio per viaggiare a bordo dei propri aerei chiamato “Covid-19 Travel Wallet” e disponibile sull’app di Ryanair.

I passeggeri che viaggiano con la compagnia aerea low cost possono caricare il loro test PCR negativo, il certificato di vaccinazione contro il Covid-19 e altri documenti relativi al Covid che potrebbero essere richiesti per viaggiare in Europa a partire dell’estate.

A cosa serve il “Covid-19 Travel Wallet”

Il “C-19 Certificate Wallet” di Ryanair permette di raccogliere tutti i documenti di viaggio legati al Covid in un’unica app, facilitando la presentazione delle certificazioni necessarie negli aeroporti il giorno del viaggio.

Come funziona il “Covid-19 Travel Wallet”

Una volta scaricata la app sul proprio smartphone (qui la versione Android e qui la versione Apple) ed essersi loggati con le proprie credenziali Ryanair, si apre una schermata dove poter caricare i documenti necessari al viaggio:

test PCR negativo

il certificato di vaccinazione contro il Covid-19

eventuali altri documenti richiesti nel Paese verso il quale si viaggi (qui la lista completa e aggiornata)

E-ticket digitale

Ryanair consiglia vivamente di effettuare il check-in online sulla app Ryanair, di scaricare la carta d’imbarco e, laddove possibile, di scegliere l’imbarco prioritario ed eventualmente due bagagli a mano per tenere le valigie sempre con sé.

Imbarco contactless

La compagnia aerea consiglia anche di imbarcare eventualmente il proprio bagaglio utilizzando i chioschi automatici depositandolo presso l’apposito “bag drop” desk e di utilizzare, laddove possibile, il Fast Track al fine di limitare il tempo di attesa ai controlli di sicurezza.

Misure di sicurezza Ryanair

Ryanair ricorda ai propri passeggeri di seguire alla lettera alcune regole:

misurare sempre la temperatura corporea prima del viaggio (all’aeroporto potrebbe essere misurata nuovamente e se non si dovesse passare questo controllo, vi verrà richiesto di tornare a casa)

indossare sempre la mascherina sia in aeroporto sia a bordo del volo

utilizzare il disinfettante per le mani all’interno dell’aeroporto e in aereo

tenere il passaporto aperto e scansionare la propria carta d’imbarco al fine di limitare i contatti

non formare code ai gate poiché verranno imbarcati per primi i passeggeri con imbarco prioritario

non creare assembramenti sulle scalette d’imbarco o nei finger

mantenere una certa distanza di sicurezza dagli altri passeggeri

all’arrivo a destinazione, continuare a indossare la mascherina finché non si esce dal terminal

mantenere il distanziamento sociale all’interno dell’aeroporto e al nastro bagagli se si deve recuperare la valigia.

La compagnia aerea è convinta che i governi dell’Ue non disporranno di un passaporto vaccinale entro l’estate, pertanto è presumibile che alcuni Paesi europei potrebbero richiedere documenti di viaggio aggiuntivi e il nuovo” C-19 Travel Wallet” garantisce che i passeggeri abbiano tutti i documenti di viaggio legati al Covid-19 salvati in un’unica app, per poter essere presentati negli aeroporti in occasione delle prossime vacanze.

Ryanair è fiduciosa che il lancio del programma di vaccinazione dell’Unione europea vedrà la rimozione delle attuali restrizioni di viaggio in tempo per le vacanze scolastiche, ma nel frattempo, con questo sistema, sarà più semplice spostarsi in aereo.