Come ricreare a casa tutta l’esperienza di uno Spa Hotel

Da Milano alla Svizzera, per poi raggiungere il Marocco, le isole Canarie e anche la Giamaica. Sì perché sono questi i luoghi dove si trovano gli Spa Hotel più lussuosi del mondo. E se non possiamo raggiungerli fisicamente, nulla ci vieta di sognare ad occhi aperti, ma noi possiamo fare molto di più: ricreare in casa tutta l’esperienza di uno Spa Hotel.

Tutto quello di cui avete bisogno infatti potete trovarlo a casa vostra, ma la prima regola di un’esperienza da Spa Hotel sta nello stato d’animo, pronti a rilassarvi e a godervi la giornata?

Accappatoi e teli da bagno non possono mancare, meglio se in morbida spugna avvolgente che vi terrà al caldo durante i trattamenti home made. Scegliete la stanza in cui volete vivere la vostra esperienza, meglio ancora se una zona grande e per voi rilassante.

Create una playlist musicale, per questo potete lasciarvi ispirare dalla musica etnica o dai suoni della natura. Se la vostra intenzione però è quella di viaggiare con la mente, scegliete dei brani iconici della vostra città del cuore così da poter sognare ad occhi aperti. Poi sistemate le luci, meglio se soffuse per creare un’atmosfera suggestiva e stimolante per corpo e mente.

Se siete in possesso di lampadine che cambiano colore utilizzatele per la vostra giornata di home Spa. Il colore del relax in assoluto è il verde, ma anche l’arancione e il blu possono essere gli alleati di un’esperienza rilassante.

Quello che ci insegnano gli Spa Hotel è che il benessere psicofisico passa per i sensi, ecco perché dobbiamo coinvolgerli tutti. Una tisana rilassante alle erbe e snack a base di frutta fresca e secca sono solitamente proposti all’interno delle SPA di tutto il mondo. Lasciatevi ispirare e ricreate una sorta di angolo ristoro dove potervi abbandonare al gusto durante la vostra esperienza domestica.

La parte migliore però arriva con l’olfatto: scegliete candele profumate e olii essenziali da utilizzare per ricreare la vostra home Spa. La luce delle candele supporterà l’illuminazione che avete scelto e il profumo vi avvolgerà in ogni momento. Per quanto riguarda gli olii essenziali invece, se non avete un diffusore all’interno dei quali farli bruciare, spargete qualche goccia sull’accappatoio e i teli che indossate.

L’olio essenziale di arancio dolce ad esempio è utilizzato in aromaterapia per favorire il rilassamento e la produzione degli ormoni di felicità. In oriente è molto usato per lo scopo.

Trattamenti di bellezza come creme e maschere sono i benvenuti. Se poi cercate un’esperienza beauty luxury a tutto tondo, il consiglio è quello di riempire la vasca da bagno di acqua calda e sali Epsom, famosi per la depurazione dell’organismo.