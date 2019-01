Come iniziare una conversazione con una persona del posto quando sei in viaggio

editato in: da

Quando sei in viaggio cerca di vincere la tua timidezza: confrontarti con persone che hanno una cultura molto diversa dalla tua potrà arricchirti sotto molti di punti di vista.

La bellezza e il successo di un viaggio non sono misurate solo sulla base delle bellezze paesaggistiche e architettoniche che si possono ammirare: ascoltare storie e racconti delle persone del posto può infatti aiutare a capire di più e ad immergersi nella cultura locale. Prima di partire è quindi bene lasciare la timidezza a casa, e raccogliere un po’ di coraggio e sfrontatezza: prendere l’iniziativa spesso paga, e anche limitarsi a sorridere potrebbe spingere qualche sconosciuto a rivolgerti per primo la parola. Ad ogni modo, ci sono luoghi e modalità diverse per iniziare una conversazione con una persona del posto a seconda di quale sia la meta del tuo viaggio.

Se sei a Tokyo ti renderai conto che in pubblico le persone sono molto prese dalla loro routine quotidiana, e si concedono raramente chiacchiere e scambi di opinioni. L’atmosfera, però, cambia decisamente negli izakaya, ovvero nei pub: siediti al bancone ed inizia a decantare la bontà della cucina giapponese. Farai senz’altro colpo. Se ti trovi a Parigi, parlare un po’ di francese farà senza alcun dubbio la differenza: difficilmente i parigini ti rivolgeranno la parola se parli a loro in un’altra lingua. Argomenti preferiti? Cibo, vino e arte. Assolutamente vietato parlare di soldi.

Gli abitanti di Mumbai ti parleranno volentieri della loro città e di come sia cambiata nel corso degli anni davanti ad una tazza di chai. Prova anche a farti consigliare escursioni e visite verso luoghi poco turistici. Il modo migliore per goderti Montreal e le sue attrazioni è quello di optare per la lingua francese: la maggior parte delle persone che la abitano parla malvolentieri inglese. Ti basterà fare qualche battuta sulla squadra di hockey della città per farti un nuovo amico. Capitolo a parte meritano i Londinesi. Non provare ad iniziare una conversazione con loro sui mezzi pubblici o in strada: difficilmente gli abitanti di Londra rivolgono la parola senza una presentazione ufficiale. Una valida alternativa potrebbero essere app come “Eatwith“, grazie alle quali potrai prender parte a cene ed eventi organizzati da persone del posto, che saranno molto ben disposte a chiacchierare con te.