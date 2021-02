Case pronte all’uso e finanziamenti: così l’Italia conquista gli stranieri

editato in: da

Che gli stranieri subiscano il fascino del BelPaese è risaputo, del resto il nostro territorio è una delle destinazioni più ambite dai viaggiatori di tutto il mondo. Quello che forse non sapete, però, è che i cittadini di tutto il mondo non solo desiderano visitare l’Italia, ma vogliono anche viverla. E il merito è anche nostro.

Il fenomeno della vendita di case all’asta o dei finanziamenti dati a chi sceglie di andare a vivere in piccoli paesi o borghi a rischio di spopolamento, ha superato i confini e sempre più stranieri decidono di coronare il sogno di venire a vivere in Italia. Da Oyace, il borgo della Valle d’Aosta alle abitazioni di pietra di Zungoli, Avellino, queste destinazioni condividono lo stesso destino: quello di vendere le case a 1 euro e attirare, inevitabilmente, cittadini di tutto il mondo.

Emblematico è il caso di Biccari, il delizioso e autentico borgo pugliese che, per un’iniziativa voluta dal sindaco, ha deciso di ripopolare il paese proprio mettendo le case del posto in vendita a 1 euro. Quando CNN Travel ha ripreso la notizia, parlando di questo meraviglioso luogo del sud Italia, il sindaco ha confermato di aver ricevuto oltre 20000 richieste da tutto il mondo.

L’interesse non stupisce poi molto, del resto il paese che sorge sul territorio Subappennino Dauno, in provincia di Foggia e che conta meno di 3000 abitanti, gode di un bellissimo paesaggio caratterizzato da boschi e aree naturali.

Ma quello di Biccari non è l’unico caso italiano ad aver allertato gli stranieri, ma è sicuramente quello da prendere come esempio. L’idea di poter acquistare case a pochi euro è piuttosto allettante per le persone che desiderano trasferirsi in Italia e conoscere le meraviglie di questo territorio.

E se molti altri paesini d’Italia hanno da tempo adottato questa soluzione per valorizzare il territorio e per contrastare lo spopolamento delle aree più periferiche e rurali, il borgo di Biccari fa da apripista a quella che potrebbe trasformarsi in una nuova tendenza: offrire la vendita di case già pronte per essere abitate, a partire da 7.500. Notizia, questa, che inevitabilmente funziona come una sorta di calamita per chi ha sempre agognato il nostro Paese.