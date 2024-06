Mandare i figli in vacanza coi nonni? Qualche consiglio per tutta la famiglia

Le vacanze nonni bambini sono una grande opportunità per tutta la famiglia, ma è bene prepararle e mettere in chiaro subito alcuni punti per evitare polemiche e problemi

Le vacanze coi nonni sono una bellissima occasione per tutti

Da qualche tempo le famiglie italiane provano a ribellarsi con petizioni e appelli al calendario scolastico che prevede un periodo di vacanza estivo molto lungo (più lungo di altri paesi europei), quasi insostenibile. A scuola finita, inizia l’acrobatico incastro con estate ragazzi, turni con le famiglie amiche e poi con loro, i nonni, che pare sostituiscano informalmente un welfare che aiuta troppo poco le famiglie numerose. E nell’evoluzione delle forme della famiglia, anche il ruolo dei nonni è molto cambiato. I nonni sono smart e, salute permettendo, anche ben disposti verso il viaggio. E se proponessero una vacanza nonni-nipoti? Ecco qualche consiglio per i piccoli e per i senior.

Consigli per i genitori

La vacanza con i nonni non può essere un’improvvisata, specialmente se i bambini sono piccoli. Quindi cosa fare?

Parlane in anticipo

Parlare della vacanza in anticipo aiuta a ridurre l’ansia del bambino. Descrivete cosa faranno, dove andranno e quanto sarà divertente. Rispondete a tutte le domande che potrebbero avere, per farli sentire sicuri e entusiasti (sempre senza creare troppe aspettative, perché poi la disillusione o delusione può essere difficile da gestire).

Coinvolgi i bambini nella preparazione della valigia

Fate partecipare il bambino nel fare la valigia. Lasciate che scelga alcuni giocattoli, libri o peluche preferiti. Questo li aiuterà a sentirsi più a casa anche quando sono lontani.

Prepara una lista di contatti

Assicuratevi che i nonni abbiano una lista completa di contatti utili: numeri di telefono dei genitori, dell’ufficio, pediatra e per le emergenze nel luogo di destinazione. Date loro anche qualche contatto di amichetti, di modo che possano agevolare anche questi tipi di contatti.

Preparare un kit di emergenza

Preparate un kit di emergenza con medicinali essenziali, un piccolo primo soccorso e qualsiasi altro elemento che potrebbe essere utile, come cerotti, disinfettante e crema solare. Ma soprattutto, informate i nonni di eventuali allergie, malattie o sensibilità.

Stabilisci una routine di comunicazione

Decidete con i nonni come e quando vi terranno aggiornati. Può essere una telefonata giornaliera o un breve messaggio. Questo manterrà tutti sereni e in contatto.

Ricorda i comfort e le coccole di casa

Se il bambino ha un cuscino, una coperta o un peluche preferito, assicuratevi che li porti con sé. Questi oggetti possono offrire conforto e un senso di familiarità. Un piccolo album di foto di famiglia o una breve lettera possono essere un bel ricordo per il bambino. È un modo dolce per mantenere un legame anche quando non siete insieme. Viceversa, per alcuni bambini avere le immagini così a portata potrebbe creare nostalgia e ricordare la lontananza, quindi valutate in base al carattere dei vostri figli.

Patti chiari, regole condivise

Ogni casa ha le sue regole. Spiegate al bambino cosa aspettarsi e quali sono le regole e abitudini dei nonni. D’altra parte spiegate ai nonni quali sono le vostre abitudini, quali le regole decise per l’educazione e la crescita dei bimbi (cartoni, dolci, giostre..), prevedendo qualche eccezione certo, ma per evitare di trovare bambini completamente diversi al rientro. Delegare la gestione del quotidiano e l’educazione per un periodo è la cosa più delicata. Essere chiari aiuterà a evitare malintesi e a mantenere l’armonia.

Ricordi per il rientro

Chiedete ai vostri figli di costruire una sorta di diario di viaggio, che sia un quaderno o una scatola o un fumetto. Potranno scrivere tutti i loro pensieri, le esperienze fatte ma anche le emozioni provate, di gioia, nostalgia, rabbia; ma anche disegnare, incollare biglietti o foglie raccolte. Rileggerlo e guardarlo insieme sarà un bellissimo rito al rientro e una base per farvi raccontare la vacanza!

Rilassati e goditi il tempo libero

Infine, rilassatevi! Sapere che i bambini sono in buone mani vi permetterà di godervi un po’ di tempo per voi, per la coppia e individualmente. La vacanza con i nonni è un’opportunità preziosa per tutta la famiglia, sia per loro che per voi.

Scegliere la meta per una vacanza con i nonni

Anche la scelta della meta merita un’attenzione particolare, e bisogna farlo cercando di facilitare tutti.

Considerare gli interessi di tutti

Scegliete una destinazione che possa piacere sia ai nonni che ai bambini. Un parco naturale, un paesino in montagna o una località di mare possono offrire attività interessanti per tutte le età. Provate a capire in anticipo se ci sono attività proposte, dalla struttura o dalle amministrazioni e pro loco locali, per alleggerire i nonni dall’organizzazione quotidiana dei giochi. Ovviamente, prima di prenotare, fate le proposte ai diretti interessati e chiedere ai nonni quale può essere la situazione più confortevole e comoda per loro.

Valutare la distanza

Una meta troppo lontana potrebbe essere stressante sia per i nonni che per i bambini. Optate per una destinazione facilmente raggiungibile in poche ore di viaggio, anche per eventuali emergenze o per una acutissima nostalgia.

Verifica le strutture

Assicuratevi che la destinazione scelta offra strutture adeguate per i bambini e per i nonni. Verificate la presenza di servizi medici, aree gioco sicure e alloggi confortevoli. Ormai le strutture family friendly sono tantissime e rispondono davvero a tutti gusti.

Meglio se il clima è mite

Il clima può influenzare molto l’esperienza di viaggio. Scegli una meta con un clima piacevole per evitare temperature estreme che potrebbero essere difficili da gestire.

Raccomandazioni per i nonni

Per i nonni potrebbe essere stressante l’idea, per il grande carico di responsabilità, ma la vacanza coi nipoti è un’occasione unica per stare insieme e condividere del tempo senza l’occhio e l’influenza dei genitori. Ecco qualche raccomandazione perché vada tutto al meglio e alla prima esperienza ne seguano altre.

Conoscere le routine del bambino

Informatevi sulle abitudini quotidiane dei bambini, come orari dei pasti, dei sonnellini e delle attività. Mantenere una routine simile li aiuterà a sentirsi più a loro agio. Rispettate le regole dettate dai genitori, per evitare di entrare in conflitto, e di essere accusati di vizi e coccole. Se avete qualche dubbio? Chiedete! Meglio una domanda in più che una in meno.

Sicurezza prima di tutto

Tenete i bambini sott’occhio, soprattutto in luoghi nuovi, ma senza essere apprensivi o timorosi. Tenete a portata di mano i contatti di emergenza e quelli locali per l’assistenza sanitaria. Magari provate a conoscere altre famiglie con bambini e altri nonni con nipoti per condividere il tempo e le informazioni utili.

Informarsi sulle attività

Arrivati a destinazione, provate a chiedere se sono previste attività organizzate per bambini, spettacoli, luoghi di particolare interesse a poca distanza. Scegliete attività che siano sicure e adatte all’età del bambino, piuttosto confrontandosi con i genitori. Evitate attività troppo impegnative o rischiose per i bambini, ma anche da gestire e supervisionare. Se non siete tranquilli, evitate e cercate un’alternativa tra le tante proposte, perché potrebbe essere troppo stressante e poco rilassante.

Organizzarsi

Potrebbe volerci un pochino ma è importante organizzarsi con gli orari: quando fare la spesa, quando cucinare.. Se siete in due potete darvi il cambio, diversamente coinvolgeteli sia nella spesa al mercato che nelle faccende. Must have: portate sempre dietro snack sani e acqua ovunque, insieme a un pacchetto di fazzoletti.

Ci vuole pazienza

Viaggiare con i bambini richiede molta pazienza e flessibilità. Preparatevi a cambiare i piani se necessario e a prendervi delle pause quando il bambino ne ha bisogno.

Mantenere la comunicazione

Restate in contatto costante con i genitori del bambino. Aggiornali su come stanno andando le cose e non esitare a chiedere consigli o chiarimenti se necessario. Decidete insieme prima o durante quando è il momento migliore per la videochiamata genitori-bimbi.

Divertitevi!

Godetevi il tempo con il nipotino! Scattate foto, fate passeggiate insieme e create ricordi preziosi che ricorderete con affetto.