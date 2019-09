Qual è il periodo migliore per prenotare il volo? Te lo dice un’app

editato in: da

Un’applicazione statunitense è in grado di segnalare agli utenti quando prenotare un volo, e risparmiare così sull’acquisto.

Si sceglie la destinazione, si consultano le valutazioni fatte in base agli storici sui voli e si attende una notifica che conferma se è il caso o meno di prenotare: tutto questo è Hopper.

L’applicazione la si riconosce a prima vista, un coniglio stilizzato infatti, non solo è il logo dell’app, ma si trasforma anche in un consulente di viaggio in grado di consigliare il momento migliore per prenotare un volo.

Questo accade sostanzialmente in due modi: il primo è più immediato e statico. Avrete infatti accesso ad un calendario dove i voli per la destinazione d’interesse, suddivisi per giorni, saranno segnalati attraverso i colori verde, arancione e rosso in base al loro costo.

Ma non è tutto, Hopper segnala ai viaggiatori anche una serie di indicazioni pratiche, come ad esempio il giudizio sul prezzo o la previsione dello stesso nel periodo immediatamente precedente o successivo a quello selezionato tra voi.

La funzionalità più importante e gradita dai viaggiatori che prenotano i loro voli attraverso lo smartphone riguarda quella della notifica sul prezzo. Impostando l’avviso infatti, per destinazione e periodo, l’applicazione avviserà l’utente ad ogni variazione di costo, sia quando le tariffe aumenteranno che quando saranno più vantaggiose consentendovi di prenotare un volo low cost.

Hopper infatti è pensato per il risparmio, i costi segnalati fanno riferimento soltanto ai posti in economy.

Uno strumento questo, dinamico e funzionale, che consente a tutti i viaggiatori di prenotare la loro vacanza al miglior prezzo sul mercato. Grazie all’app infatti, potrete capire quando è il caso di prenotare o aspettare.

Una volta infatti trovato il volo low cost per la destinazione che ci interessa, è possibile prenotare direttamente dall’app in questione: Hopper infatti, apre un elenco delle proposte delle diverse compagne che coprono la tratta e da lì l’utente può fare la sua ricerca in base al prezzo, all’orario di partenza o al numero di scali.

Dunque possiamo dire addio alle lunga caccia al prezzo e affidarci, per la prenotazione dei nostri voli, ad un’applicazione che fa davvero la differenza per il nostro viaggio (e per le nostre tasche).