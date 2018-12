Dove sciare: aperti gli impianti di Alleghe per la stagione 2018 /19

editato in: da

Parte del comprensorio delle Dolomiti, Alleghe è un piccolo comune della provincia di Belluno.

Grazioso paesino di montagna, è immerso in una natura unica in riva al lago omonimo e ai piedi del Monte Civetta. Si trova in quelle Dolomiti Patrimonio Naturale dell’UNESCO, ed è una destinazione family-friendly in cui i bambini sono al centro di tutto.

Destinazione sciistica dello Ski Civetta, è parte del complesso sciistico Dolomiti Superski, il più grande del mondo. Qui i chilometri di piste sono 1250, e 450 sono gli impianti di risalita di cui si può usufruire acquistando un unico skipass.

La stazione sciistica di Alleghe si è aperta lo scorso 30 novembre. Inizialmente, ad essere messe a disposizione degli sciatori sono le cabinovie Alleghe – Piani di Pezzè e Piani di Pezzè – Col dei Baldi, che servono, entrambe, la pista Coldai. Per chi muove i primi passi sci ai piedi sono invece a disposizione la seggiovia Baby e il campo scuola.

A commentare l’apertura, il Presidente di Alleghe Funivie Sergio Pra: «Con questa apertura straordinaria abbiamo voluto premiare i tanti sciatori che da giorni ci chiedono notizie in merito all’apertura dei nostri impianti. Dopo questo weekend ci concentreremo sulla preparazione delle rimanenti piste, in vista dell’imminente apertura della stagione invernale in programma venerdì 7 dicembre».

Ad Alleghe, sono 80 i chilometri di piste a cui si può accedere sci ai piedi. È dominato, il paese, da quel Monte Civetta soprannominata “la Parete delle Pareti“, per via di quello strapiombo verticale di oltre 1000 metri che è unico al mondo. Qui si trovano 80 chilometri di piste, 23 moderni impianti di risalita, 15 ristoranti sulle piste e 285 generatori di neve, che consentono di vivere la montagna sci ai piedi dalla fine di novembre all’inizio di aprile. Sul Monte Civetta si scia, si fa snowboard, si fanno salti spettacolari nell’Alleghe Air Bag. Ci sono piste davvero per tutti, dalle ripide Civetta e Foppe ai cinque campi scuola posti all’arrivo degli impianti di Alleghe, Zoldo e Selva di Cadore.

Porta d’accesso a Ski Civetta sono i Piani di Pezzè, a 1470 metri di quota. Raggiungibili con la cabinovia a 6 posti che da Alleghe parte, sono il perfetto punto di partenza per sciare nello straordinario contesto delle Dolomiti.