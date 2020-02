Perché alzarsi subito dopo l’atterraggio è una cosa che non devi mai fare

editato in: da

Ci sono regole che in aereo vanno rispettare rigorosamente, perché sono importanti per la nostra e l’altrui sicurezza. E poi ci sono delle norme di buona educazione che sono altrettanto fondamentali, così da non recare disturbo agli altri passeggeri e goderci tutti un viaggio migliore.

Ed è proprio a quest’ultima categoria che possiamo annoverare la regola di cui stiamo parlando. Molte persone sono solite alzarsi in piedi non appena l’aereo tocca terra, andando addirittura ad occupare il corridoio. Non ci sono motivi di sicurezza che lo sconsigliano, visto che dopo l’atterraggio è possibile slacciarsi le cinture di sicurezza senza alcun problema. Piuttosto, si tratta di un gesto che tutti dovremmo astenerci dal compiere unicamente per educazione e civiltà.

Nel momento stesso in cui l’aereo compie la manovra d’atterraggio, alcuni passeggeri scattano in piedi. È una cosa del tutto inutile, visto che il portellone è ancora chiuso e lo rimarrà per qualche altro minuto. Che bisogno c’è, dunque, di precipitarsi lungo il corridoio, magari prendendo subito il bagaglio a mano e andando ad ostruire il passaggio? Nel comportarsi in questo modo è molto facile disturbare i propri vicini: pensate ad esempio ad un passeggero che si allunga davanti al vostro naso per raggiungere la cappelliera sopra di voi, andando anche ad urtarvi senza prestare alcuna accortezza. Fastidioso, no?

Qualcuno potrebbe dire che, dopo aver trascorso ore ed ore seduto, alzarsi diventa un’esigenza impellente. In realtà, qualche minuti di attesa in più non fa certo la differenza. Anzi, è molto importante fare piccoli esercizi di stretching mentre si è in volo, così da non aver bisogno di scattare dal sedile non appena l’aereo atterra. E se proprio non se ne può fare a meno, si può comunque rimanere in piedi sul proprio posto, senza mettersi a passeggiare per il corridoio.

C’è poi un altro dettaglio da tenere in considerazione. Ci sono passeggeri che hanno effettivamente urgenza di scendere dall’aereo il prima possibile, perché magari ha una coincidenza da prendere al volo – se viaggiate molto, saprete che a volte si riesce a malapena ad imbarcarsi sul secondo aereo. Trovare persone che ingombrano il corridoio senza un valido motivo può rivelarsi spiacevole per chi ha davvero fretta. Insomma, di motivi per cui rimanere al proprio posto finché il portellone non viene aperto ce ne sono in abbondanza. Siamo sicuri che d’ora in avanti ci presterete molta più attenzione.