iStock Zoagli, cosa fare e vedere nel borgo ligure con la passeggiata incredibile

C’è un piccolo borgo in Liguria che è un vero e proprio sogno a occhi aperti. Incastrato tra le colline e il mare, di piccole dimensioni, ricco di tesori e con una spiaggia di ciottoli che si affaccia su un’acqua da sogno, Zoagli è anche il luogo giusto per una passeggiata sul mare, tra roccia e acqua.

Si trova in provincia di Genova, vicinissimo ad altre località che vale la pena visitare ed è una tappa perfetta per chi cerca una vacanza in un luogo autentico, in cui il tempo sembra essersi fermato e scorre lento tra scenografie incredibili e quel senso di relax che ti avvolge.

Qui c’è una delle passeggiate sul mare più belle, tra roccia e acqua, che regala scorci suggestivi e che diventa il posto ideale per fare il pieno di bellezza.

Zoagli, dove la passeggiata è tra roccia e mare

La Liguria è tutta un susseguirsi di borghi di mare, cittadine e centri urbani più grandi che si affacciano alla costa, il più delle volte regalando passeggiate sul mare decisamente suggestive. Ma ce n’è una che, forse, vince su tutte le altre. È quella di Zoagli che, dalla piazzetta principale, si estende in due direzioni diverse e che regala scorci indimenticabili.

Un posto che sembra fuori dal tempo: tra la roccia che si getta tra le onde e il mare, infatti, vi è questo camminamento speciale che regala la sensazione di essere sospesi, di trovarsi lontani da tutto. A fare da sfondo i colori: il grigio della pietra, il blu dell’acqua e l’azzurro del cielo.

Un posto dal fascino romantico, che si srotola tra scogli, piccole calette e un mare da sogno. Di giorno la vista spazia e da qui si può abbracciare con lo sguardo una parte del golfo del Tigullio, quel tratto di costa e mare che va dal promontorio di Portofino e si allunga fino a Sestri Levante, comprendendo al suo interno – e senza ripetere gli estremi – località magnifiche come Santa Margherita, Rapallo, Chiavari e Lavagna. La sera, invece, la passeggiata Canevaro diventa la location perfetta per una camminata romantica e indimenticabile.

Oltre a questo, però, Zoagli offre anche molto altro: storia, eccellenze architettoniche, paesaggi che lasciano il segno e percorsi escursionistici per immergersi nella natura. Un piccolo scrigno di tesori da scovare ed esplorare.

iStock

Cosa fare a Zoagli

Oltre a una passeggiata (ma anche più di una) lungo il percorso sul mare Canevaro, a Zoagli ci sono tantissime altre cose da fare e da vedere.

Tra le prima ci sono, senza ombra di dubbio, le giornate in spiaggia: qui si può godere dei raggi del sole in estate, ma anche in autunno e primavera. Da non sottovalutare, poi, l’invrno, quando invita a stare all’aperto per godere di quelle giornate di cielo terso e incredibile che regalano gennaio e febbraio.

Il mare è bellissimo, le spiagge con ciottoli, mentre dall’acqua affiorano qua e là delle rocce: indossare la maschera e il boccaglio permette di esplorare sotto la superficie dell’acqua e andare alla scoperta dei suoi tesori. Uno di questo è la Madonna del Mare, scultura in bronzo alta 1,60 metri realizzata dall’artista Marian Hastianatte. Si trova a nove metri di profondità, d’innanzi alla Rotonda Grande che si trova sulla passeggiata.

Se si ama camminare Zoagli, poi, regala tantissimi percorsi. A partire dalle creuze, strade pedonali tipiche della Liguria e che qui si arrampicano verso le colline. Ve ne sono due, in particolare, che portano da una parte a San Pietro di Rovereto e dall’altra a San Pantaleo e Sant’Ambrogio. Le frazioni sono tutte particolarmente affascinanti e da lì si gode di una vista che leva il fiato. Poi vi sono anche percorsi escursionistici come quello noto come Sentiero dei 5 Campanili che si snoda per 11 chilometri – circa – e accompagna alla scoperta dei dintorni e delle chiese presenti.

iStock

Cosa vedere a Zoagli

A Zoagli non mancano le cose da vedere, del resto pare che questo luogo abbia fatto breccia nel cuore di artisti celebri.

Come detto, ci sono molti edifici religiosi, tra cui segnaliamo la chiesa di San Pietro di Rovereto dove si può vedere un’urna cineraria in marmo, databile intorno al I secolo d. C., quella di San Giovanni Battista nella frazione di Semorile, invece, conserva parte delle ceneri del santo, mentre la più antica e databile intorno al XII secolo è la chiesa di San Pantaleo.

Le testimonianze, invece, del periodo delle incursioni dei pirati saraceni si riconoscono nelle torri di avvistamento che si trovano nel territorio del borgo. Vicino alla spiaggia centrale di Zoagli, infatti, si incontrano la Torre Saracena di Levante e la Torre di Ponente inglobata nel Castello Canevaro.

Tra gli edifici civili di pregio presenti sul territorio comunale, vale la pena citare Castello Canevaro, che nel corso del tempo si è sviluppato proprio intorno alla torre di avvistamento, che è stata innalzata a partire dal 1550, successivamente all’attacco del corsaro Dragut avvenuto a Rapallo nel 1549.

Tra le meraviglie di Zoagli, vi è un’antica tradizione: si tratta di quella della tessitura di damaschi e velluti.

Senza dubbio questo è un borgo marinaro in cui assaporare l’atmosfera tipica della Liguria, fatta di tradizioni, autenticità, cultura viva e sapori deliziosi. Non si può dire di essere passato per questa regione senza aver assaporato alcune sue tipicità come focaccia, pesce, pesto e olio.

iStock

Come raggiungere il borgo

Arrivare a Zoagli è davvero semplice. Innanzitutto, è servita dalla stazione ferroviaria, per cui chi soggiorna in altre zone del Tigullio può raggiungere il borgo marinaro senza alcun impedimento con il treno. Inoltre, è vicino a due uscite autostradali. Quella di Rapallo è la più vicina, mentre poco più distante vi è quella di Chiavari.

Un borgo stupendo, incastrato tra le colline e che si affaccia sul mare, con una delle passeggiate più belle, romantiche e suggestive di tutta la Liguria. Zoagli è la meta perfetta per una vacanza in ogni momento dell’anno: in estate, per godere del suo mare incredibile, in inverno per ammirarla senza fretta, ma anche durante l’autunno e la primavera quando il clima mite invita a vivere questa cittadina di mare.