Whisky and Burns: girare in bici per la Scozia degustandone i whisky migliori

Ritmo lento e soste programmate in ogni minimo dettaglio, questo è il tour che vi farà scoprire la vera essenza della Scozia, pronti a partire?

L’itinerario si svolge in bicicletta, pedalata dopo pedalata si attraversano gli aspri e i selvaggi paesaggi di questo incredibile Paese. Di una bellezza intensa e primordiale, quasi severa, la Scozia è una terra che vi emozionerà a ogni chilometro percorso.

Ma non dimentichiamoci che stiamo parlando dello stesso Paese la cui notorietà nel mondo è dovuta anche alla produzione del whisky. E se vi dicessimo che esiste un percorso lento che unisce natura, avventura e whisky?

Si chiama Whisky and Burns ed è un itinerario in bicicletta pensato per tutti coloro che vogliono scoprire la produzione di whisky pedalando tra paesaggi bucolici. 50 km al giorno, per tre giorni, alla scoperta di quello che è uno degli elementi più importanti dell’identità scozzese.

Con una lunga storia alle spalle, la piccola nazione della Scozia ospita oggi oltre 125 distillerie, sparse in cinque zone di produzione. Ma non solo, è proprio nel Paese che la prima vera bicicletta è stata inventata grazie all’ingegno del maniscalco MacMillan.

Whisky and Burns è un itinerario che racconta la Scozia delle battaglie e delle pietre in cima alle colline, di poeti, ispirazioni e invenzioni che hanno cambiato il mondo.

Nato dalla collaborazione di alcune distillerie, l’obiettivo del tour è quello di far conoscere a cittadini e viaggiatori il vero volto del Paese dal quale, il celebre poeta Robert Burns, si è lasciato ispirare per tutta la sua vita.

Il percorso inizia a Powfoot, una zona costiera della Scozia che preserva alcuni dei paesaggi più belli di tutto il Paese. Qui, i viaggiatori in bicicletta potranno vivere un’esperienza incredibile all’interno della distilleria Annandale, partner dell’itinerario.

Il tour prosegue per Dumfries, alla scoperta de I 12 Apostoli, il più grande cerchio di pietre nella terraferma scozzese, per concludersi a Thornhill. In questa zona della Scozia il castello di Morton, la chiesa di Durisdeer e Wanlockhead, il villaggio più alto del Paese, accoglieranno i viaggiatori in bicicletta per fargli conoscere lo spaccato più autentico della storia scozzese.