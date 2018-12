Ecco qual è il volo più spettacolare del mondo

editato in: da

Volare, soprattutto quando si sorvolano luoghi paradisiaci, può essere un’esperienza straordinaria. Ma qual è, in assoluto, il volo più panoramico del mondo?

Soprannominato “il Sacro Graal delle rotte aeree“, il volo United Airlines 154 offre una carrellata di alcune tra le più belle isole che il pianeta ospita. A bordo di un Boeing 737-800 si vola da Honolulu a Guam (e viceversa), fermandosi in 7 isole. Operata quattro volte a settimana, e per un totale di 16 ore trascorse nei cieli, questa spettacolare tratta permette d’ammirare dall’alto e di fermarsi a Honolulu, Majuro, Kwajalein, Kosrae, Pohnpei, Chuuk e Guam.

Quest’anno, la celebre rotta – intitolata “The Island Hopper” – compie mezzo secolo. Nel 1968 ad operarla era la Continental Micronesia, e l’obiettivo era quello di collegare tra loro le località appartenenti alla vasta regione della Micronesia, nel Pacifico Occidentale. Oggi, la United Airlines opera un volo diretto da Guam ad Honolulu, 7 ore a bordo di un Boeing 777. Ma, prendendolo, si perde la bellezza di tutte quelle isole che stanno nel mezzo della rotta e che sono sconosciute ai più.

L’Island Hopper è diventato un must per i fan dell’aviazione, desiderosi di scoprire i minuscoli aeroporti disseminati in questa distesa del Pacifico. E, chi decide di prenderlo, può vivere davvero un’eccezionale esperienza. Perché, oltre a regalare straordinari panorami, questo volo è tutto eccezionale. Innanzitutto, vi sono 4 piloti a bordo: due che volano da Honolulu a Majuro (nelle Isole Marshall), due da Majuro a Guam. Inoltre, il personale di cabina ha un’esperienza lunga oltre venticinque anni, sempre a servizio di questo spettacolare volo aereo. Infine, non c’è intrattenimento di bordo: su quest’aereo che ospita 70 passeggeri nella parte posteriore e merci nella parte anteriore, l’intrattenimento è ciò che si vede dai finestrini. E il senso di famiglia che si respira.

Non è un semplice volo aereo, questo: è una specie di crociera, che permette di fermarsi e di esplorare alcuni tra i luoghi più spettacolari e più remoti del pianeta, regalandosi un viaggio da una volta nella vita. Ovviamente, il posto lato finestrino – questa volta – è d’obbligo…