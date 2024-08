Ottenere il visto per la Repubblica Dominicana: costi edurata

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Visitare la Repubblica Dominicana è un’esperienza affascinante, prima di organizzare il viaggio però è fondamentale conoscere tutte le normative sul visto, per evitare spiacevoli inconvenienti. Se stai pensando di partire, devi sapere che ci sono ottime notizie: se viaggi per turismo per una durata minore a 30 giorni non ne hai bisogno, ti sarà sufficiente il passaporto per partire ma se desideri fermarti per più tempo come fare? Ecco una guida step by step su cosa c’è da sapere.

Chi ha bisogno di un visto per visitare la Repubblica Dominicana?

La prima cosa da sapere è se si ha bisogno di un visto per entrare nella Repubblica Dominicana. Molti cittadini di Paesi come gli Stati Uniti e il Canada e la maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea tra cui l’Italia, non hanno bisogno di un visto per soggiorni turistici fino a 30 giorni, ma invece, è richiesta una carta turistica, che si può ottenere all’arrivo o si può richiedere on line, prima di partire. Se un cittadino non gode di esenzione del visto, dovrà richiederne uno presso l’Ambasciata o il Consolato della Repubblica Dominicana nel proprio Paese.

Cosa sapere sul visto per la Repubblica Dominicana

Se ti stai chiedendo quanto costi il visto per la Repubblica Dominicana devi sapere che possono variare a seconda della durata del soggiorno che solitamente deve rientrare tra i 30 e i 90 giorni a seconda della politica vigente per il Paese di provenienza. Sono talvolta concesse proroghe ma devono essere richieste attraverso moduli appositi presso le autorità locali e richiedono, chiaramente, una tassa aggiuntiva.

Accedere alla Repubblica Dominicana senza visto

Come accennato non è obbligatorio avere un visto ma è sufficiente portare con sé un passaporto in stato di validità. Per poter accedere al Paese è necessario però compilare ed inviare online un formulario e ottenere una “targhetta di viaggio”. Per poter essere certi di muoversi agilmente, il consiglio che posso darti è quello di consultare la sezione Requisiti di ingresso disponibili sul sito ufficiale di Viaggiare Sicuri del Ministero per poter avere accesso alle informazioni più aggiornate e attuali.

Per poter viaggiare in Repubblica Dominicana viene in più richiesto di avere un biglietto di andata e ritorno che non superi un soggiorno di oltre 60 giorni. Se si ha un visto per gli Stati Uniti o il Canada, l’accesso è consentito agilmente senza dover richiedere ulteriori documenti.

Procedura per viaggiare in Repubblica Dominicana

Ricapitolando, se desideri organizzare una vacanza in Repubblica Dominicana devi sapere che:

Non è necessario un visto, è sufficiente un biglietto andata e ritorno e un passaporto in corso di validità;

Serve compilare il modulo digitale di ingresso del paese disponibile online e ottenere un QR Code digitale o da stampare da portare con sé;

Se si fa scalo negli Stati Uniti o Canada è necessario documentarsi sulle regole relative a quei Paesi;

Se si viaggia con i minori bisogna verificare le procedure corrette aggiornate sul portale Viaggiare Sicuri del Ministero.

Come avrai capito, il visto per la Repubblica Dominicana non è obbligatorio e con il tuo passaporto e la compilazione dei documenti potrai accedere agilmente dall’Italia per soggiorni fino a 30 giorni. Qualora desiderassi fermarti di più, compilando la domanda per tarjeta turistica potrai (previo consenso delle autorità) continuare il tuo soggiorno turistico per periodi più lunghi.