Viaggio verso l’Area 51 lungo la Route 375, l’Extraterrestrial Highway

C’è un posto, lungo la Route 375, 150 chilometri a nord di Las Vegas, che è la base militare più segreta al mondo.

Si tratta dell’Area 51, un’installazione militare che fa parte della Nellis Air Force Base. La zona si estende su un’area desertica che corrisponde al fondo prosciugato del Groom Lake, su quella che è stata ribattezzata Extraterrestrial Highway. Le operazioni militari aeronautiche che si compiono in questa base sono estremamente segrete e questo ha contribuito ad alimentare una sorta di mito fantascientifico legato all’Area 51.

Il governo americano ha negato per anni l’esistenza di questo posto e nel 2003 ha dichiarato che la base di Groom Lake, chiamata anche Dreamland, è un’area destinata ai test degli aerei-spia della US Air Force e, prima, della CIA. Precedentemente, il governo americano aveva acquistato tutti i terreni intorno alla base, per evitare l’accesso da parte di curiosi. Inoltre, il perimetro attorno alla base è costantemente sorvegliato da guardie armate con fucili M16, che hanno l’ordine di sparare se qualcuno prova a entrare nell’area.

Per molti anni, l’Area 51 ha accolto visitatori provenienti da tutto il mondo, incuriositi dalla possibilità di incontrare degli Ufo o degli alieni, poiché si pensa che il governo USA nasconda importanti segreti proprio legati alla presenza di esseri extraterrestri.

Sicuramente, in questa base si sviluppa l’avanzatissima tecnologia militare americana, qui sono stati progettati arei come l’SR-71 Blackbird, l’A-12 e l’F-117 Nighthawk.

Per arrivare all’Area 51 bisogna percorrere l’Extraterrestrial Highway, il nome con cui è conosciuta la Nevada State Route 375, una strada di 98 miglia che si snoda nel deserto, collegando le località di Warm Springs e Crystal Springs. Tra le principali attrazioni dell’Extraterrestrial Highway c’è l’Alien Research Center, un museo a tema fantascientifico con un mega alieno all’ingresso. Obbligatorio fermarsi al bar-ristorante Little A’Le’Inn, dove mangiare un World Famous Alien Burger. All’esterno, si trova il’ ID4 Monument, una capsula temporale posizionata dai produttori di Independence Day, che verrà aperta nel 2050.

Da Las Vegas partono diversi tour organizzati per l’Area 51, comprendenti anche la visita del terminal segreto della Janet Airlines, la misteriosa compagnia aerea “che non esiste” e da dove si sposta, in totale segretezza, il personale militare all’Area 51.

