Il turismo lento sulla Riviera e i borghi degli Angeli

Video di: Riviera e Borghi degli Angeli

Un itinerario che si snoda lungo il Basso Ionio calabrese, attraverso un territorio fatto di borghi, montagne, colline, laghi e mare.

È quello che si sviluppa lungo la Riviera e i borghi degli Angeli, una zona sulla coda del Golfo di Squillace, tra le provincie di Catanzaro e Reggio Calabria. Un angolo a quattro dimensioni: mare e spiagge, montagne e parchi naturali, laghi e fiumi, colline di uliveti secolari e borghi medievali.

Chi visita questo angolo di Calabria può godersi un litorale incontaminato, con spiagge bianche e un mare blu e cristallino e un entroterra fantastico, rimasto ancora un po’ selvaggio e ancora tutto da esplorare.

Nel raggio di pochi chilometri si può ammirare il notevole patrimonio artistico, culturale e religioso, ma anche un paesaggio naturale unico.

Il luogo perfetto dove fare un tipo di turismo slow – il 2019 è stato proclamato anno del turismo lento – camminando lungo i tanti sentieri e facendo tappa qua e là tra un paese e l’altro, tra un belvedere mozzafiato e una spiaggia nascosta, dove vivere l’autenticità della Calabria. Insomma.

La fascia ionica, famosa per le sue meravigliose coste, vanta una storia millenaria con un immenso patrimonio artistico-culturale che comprende i borghi medievali, nati intorno a castelli, feudi, chiese e monasteri, e una ricchezza enogastronomica e culinaria di origini semplici, genuine e naturali, siano esse contadine o marinare.

Punta di diamante della Riviera e borghi degli Angeli sono le montagne, all’interno delle Serre Calabresi, con percorsi naturalistici e trekking, cascate e panorami mozzafiato, con il Parco Naturale Regionale delle Serre fino alle pendici dell’Aspromonte, la Certosa di Serra San Bruno, i siti archeologici e i parchi avventura adatti alle famiglie.

Le sue spiagge fanno parte del bellissimo lungomare di oltre 150 km che, dal promontorio di Copanello-Caminia (in provincia di Catanzaro), si estende, partendo dal golfo di Squillace e includendo la rinomata Soverato, fino a Capo Spartivento, in provincia di Reggio Calabria, estrema punta Sud della nostra penisola. Spiagge libere, per lo più, e incontaminate, dove approdano tranquille le tartarughe Caretta Caretta, i delfini e i cavallucci marini.

E poi i numerosi borghi, dove Greci, Romani, Normanni, Arabi, Angioini, Borboni, Spagnoli, e persino i Francesi hanno lasciato traccia del loro passaggio, visibile nelle architetture, nelle tradizioni, nei riti contadini e nelle festività religiose, ma anche nei prodotti e nei piatti. Borghi come Guardavalle, un piccolo e borgo incastonato tra rocce e terreni coltivati, o San Floro, collina dell’Amato, o ancora Sant’Andrea che guarda verso il mare.

Qui si possono fare esperienze turistiche autentiche, rurali ed eco-culturali, partecipando per esempio alle vendemmie, alla raccolta delle olive, si possono visitare le cantine e i frantoi e andare alla scoperta delle tradizioni eno-gastronomiche calabresi e del territorio.