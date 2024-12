Ossana, il piccolo borgo dei 1600 presepi

Ci sono luoghi dove la magia è davvero di casa, e il piccolo borgo di Ossana (in Trentino Alto Adige) è proprio uno di questi: splendidamente incastonato tra le Dolomiti, durante l’inverno si ricopre di bianco e ci regala un paesaggio da cartolina. Ma il momento più bello per scoprire questo delizioso paesino è il Natale, quando le sue viuzze si illuminano a festa e ad ogni angolo si possono ammirare meravigliosi presepi. Ce ne sono più di 1600, dando vita a un’atmosfera suggestiva e molto romantica.

Ossana è un borgo di appena 800 abitanti, immerso nella natura lussureggiante della Val di Sole ai piedi delle pendici del gruppo della Presanella: un piccolo agglomerato di casette graziosissime, che si snodano lungo le viuzze del centro storico. A quasi 1000 metri di quota, in inverno offre uno spettacolo incredibile con i tetti ricoperti di neve e le luci soffuse dei lampioni che illuminano la strada. Tante sono le bellezze da ammirare, a partire dalla splendida Chiesa di San Vigilio: eretta nel XII secolo, custodisce al suo interno preziose opere d’arte.

Merita poi una visita la suggestiva Casa degli Affreschi, un edificio tardo-medievale che non spicca tra i tanti altri che lo circondano, almeno fin quando non apre i suoi battenti. Dentro, infatti, vi sono celate pareti affrescate risalenti al ‘400 e scoperte solo pochi anni fa, durante un’opera di restauro. Ma la vera perla di Ossana è l’imponente Castello di San Michele, che sorge su uno sperone di roccia esattamente al di sopra del centro storico. Le sue mura massicce, il profilo dell’alto mastio e le rovine rimaste sul territorio lo rendono un luogo davvero speciale.

Ossana il borgo dei 1000 presepi, il percorso

Il viaggio tra i “mille presepi” inizia con un tocco di magia: una grande cometa splende nel cuore del paese, invitandovi a seguire un emozionante sentiero. Una lunga corda rossa, ornata di deliziose decorazioni natalizie, diventa la vostra guida, come una stella luminosa che vi accompagna attraverso il labirinto di strette viuzze e suggestivi vicoli, aprendovi le porte di cortili nascosti e angoli incantati.

Quando il giorno cede il passo alla sera, il percorso si anima di un’atmosfera senza tempo: la luce calda e tremolante di antiche lampade a olio trasforma ogni passo in un’esperienza poetica, avvolgendovi in un fascino d’altri tempi.

Seguendo la corda rossa, arriverete fino alle storiche mura del Castello di San Michele, dove un presepe straordinario vi attende. Creato per celebrare il Centenario della Prima Guerra Mondiale, racconta storie di soldati, trincee e momenti di umanità in una notte di Natale durante la Grande Guerra ed evoca emozioni profonde e ricordi indelebili.

Potrete immergervi in questa magia natalizia ogni giorno, dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, dalle 10:00 alle 22:00. Una passeggiata che promette di scaldarvi il cuore e regalarvi un Natale indimenticabile.

I 10 presepi più suggestivi di Ossana

Con l’avvicinarsi del Natale, come abbiamo visto, il borgo si trasforma completamente. Ogni viuzza, ogni casa e ogni cortile ha il suo presepe, ciascuno realizzato dagli artigiani della zona con grande maestria. Di ogni stile e dimensione, i presepi sono più di 1600: alcuni sono molto tradizionali, altri invece hanno ambientazioni particolari che li contraddistinguono – come quello che rappresenta una scena della Grande Guerra o quelli che hanno come sfondo luoghi distantissimi da noi.

Ecco i 10 da non perdere assolutamente.

Il Presepe del Movimento

Accanto alla Chiesa di San Vigilio, si trova un presepe davvero speciale: il Presepe del Movimento, una piccola meraviglia che prende vita attraverso scene che raccontano la quotidianità di un passato non troppo lontano. Ogni dettaglio è un tuffo nella memoria, un racconto visivo di gesti semplici e tradizioni ormai rare, che evocano l’atmosfera autentica di alcuni decenni fa.

Angolo suggestivo, si anima durante i giorni dei mercatini natalizi, accogliendo i visitatori dalle 16:30 alle 18:30. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dal fascino di una storia che si muove ed entusiasma grandi e piccini.

Il Presepe della Grande Guerra

Nel cuore del suggestivo Castel San Michele prende vita un presepe unico, realizzato per commemorare il Centenario della Prima Guerra Mondiale. Ogni scena è un tributo alla memoria: soldati in trincea, momenti di umanità e speranza che emergono dalle ombre di un conflitto crudele.

Il presepe racconta una storia vera, quella di una notte di Natale vissuta tra opposti schieramenti, dove l’eco della guerra si è fermata per un istante, lasciando spazio a gesti di pace e fraternità. Un’opera che non si limita a evocare, ma commuove, ricordandoci il valore profondo di ogni Natale.

Il Presepe San Francesco

In occasione dell’ottavo centenario dalla nascita del presepe, prende forma un allestimento speciale dedicato al suo santo creatore, San Francesco d’Assisi: un omaggio alla semplicità e all’umiltà del primo presepe di Greccio, ma anche un messaggio di speranza.

Con la sua bellezza e il suo significato, diventa auspicio di pace per le terre in cui si è compiuta la Natività, oggi più che mai segnate da difficoltà e tensioni. Un invito silenzioso alla riflessione e alla fratellanza universale, che riporta al cuore autentico del Natale.

Il Presepe Monte Giner

Nel suggestivo Mas dei Voltolini ecco un presepe carico di memoria e significato, allestito per commemorare i 60 anni dal tragico disastro aereo del Monte Giner. L’evento, avvenuto il 22 dicembre 1956 nella località Pale Perse, a 2.600 metri di altitudine nel territorio di Ossana, ha lasciato un segno profondo nella storia e nel cuore della comunità.

Oltre a evocare il Natale, diventa un omaggio alle vite spezzate e un modo per mantenerne vivo il ricordo.

I nostri eroi

Questo presepe, intitolato con profonda gratitudine “I Nostri Eroi”, è dedicato al ricordo di tutte le vittime della pandemia. Ambientato nella zona di Bergamo, epicentro di una tragedia che ha segnato il nostro tempo, si trasforma in un luogo di memoria e speranza.

Ogni scena, ogni dettaglio, richiama il sacrificio e la resilienza di una comunità ferita, ma capace di unirsi nel dolore e nella rinascita. È un omaggio a chi non c’è più e a coloro che hanno combattuto in prima linea, un invito a non dimenticare e a trovare nel Natale la forza di guardare avanti con rinnovata fiducia.

Il Presepe dei Diritti delle donne

Un presepe che va oltre la tradizione per farsi voce di un messaggio potente e necessario. Realizzato in ricordo di tutte le vittime di violenza e femminicidio, si distingue per il suo simbolo centrale: una panchina rossa.

Segno universale, posto nel cuore della scena, invita chi osserva a riflettere sul dolore e sull’ingiustizia, ma anche sulla forza e sulla resilienza delle donne. Il presepe diventa così un luogo di memoria e consapevolezza, capace di intrecciare il messaggio del Natale con il richiamo urgente alla dignità e ai diritti di ogni donna.

Ossana in miniatura

Creato tra il 2020 e il 2021, nel difficile periodo della pandemia, questo presepe unico racchiude l’essenza e la bellezza del borgo di Ossana, riprodotto con cura in ogni dettaglio.

La miniatura racconta non solo la struttura del paese, ma anche la forza e la resilienza della sua comunità, che ha saputo trasformare un momento di sfida in un’opera di speranza e bellezza. “Ossana in Miniatura” si fa simbolo di come, anche nei tempi più difficili, la creatività e la fede possano illuminare il cuore delle persone.

Vita medievale

Un tuffo nel passato prende forma con il presepe “Vita Medievale”, che ricrea con straordinaria fedeltà la quotidianità all’interno del castello di Ossana. Ogni scena, ogni dettaglio, trasporta i visitatori nell’atmosfera di un’epoca lontana, tra dame, cavalieri e semplici abitanti intenti nelle loro attività quotidiane.

Una rappresentazione storica, certo, ma anche un viaggio emozionale che fa rivivere la magia del Medioevo, intrecciandola con il calore e il significato del Natale.

Presepe in cera d’api

Una meraviglia artigianale è il Presepe in Cera d’Api, realizzato interamente con la preziosa cera d’api della Val di Sole. Ogni figura, ogni dettaglio, racconta non solo la Natività, ma anche l’amore per le tradizioni e la natura del territorio.

La delicatezza e il calore della cera d’api, plasmata con maestria, conferiscono al presepe una luce speciale, capace di incantare chiunque lo osservi. Un capolavoro che celebra il Natale con la semplicità e l’autenticità dei materiali che nascono dalla natura stessa.

Novità 2024/2025: Come Eravamo

Un viaggio nel tempo, un ritorno all’Ossana di un tempo, grazie al presepe “Come Eravamo”, che narra la vita di un’epoca passata. Gli ambienti, i mestieri, la gente di un paese che ha saputo mantenere vive le sue tradizioni, si rivelano in ogni angolo e in ogni figura.

Tra le scene più suggestive, spiccano Vita Rurale, con la fedele rappresentazione del lavoro nei campi, il Presepe degli Omini di Fieno, che evoca l’essenza della campagna, e il Presepe del Scarpolin, che mostra l’antico mestiere del calzolaio.

Gli altri eventi natalizi a Ossana

Insomma, la magia del Natale è qui: anche quest’anno, il borgo di Ossana è pronto ad accogliere turisti e semplici curiosi che vogliono esplorare ogni angolo alla ricerca dei presepi più belli. Ma, oltre ai presepi, c’è molto di più.

Tra le mura del Castello e nella piazza principale vengono allestiti i due bellissimi mercatini natalizi, dove poter acquistare piccoli oggetti di artigianato da regalare o tante golosità tipiche locali e assaporare il vin brulè. Dalle 10.00 alle 19.00 nei giorni 7 e 8 dicembre, 14 e 15 dicembre 2024 e dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

Mentre per i più piccini c’è la casa di Babbo Natale, allestita in Piazza Venezia, un luogo incantato dove i sogni prendono vita e ogni bambino può sentirsi protagonista della magia del Natale. Passeggiando tra le sue stanze, ci si perde in un’atmosfera fiabesca: una sala traboccante di pacchi regalo e la meravigliosa ricostruzione della camera di Babbo Natale, dove l’atmosfera è animata da personaggi straordinari e un’incantevole luce natalizia. Al termine del viaggio, un’emozionante sorpresa vi attende: una slitta in legno, proprio quella che Babbo Natale utilizza per distribuire i regali, pronta a svelare il segreto del suo volo tra i cieli stellati. Un’esperienza che farà brillare gli occhi di grandi e piccini, immersi in un mondo dove i sogni diventano realtà.

Dalle 17:00 alle 19:00 nei giorni 7 e 8 dicembre, 14 e 15 dicembre e dal 21 dicembre al 30 dicembre 2024.

Grande protagonista è poi anche il Castello di San Michele, che accoglie il secondo mercatino di Natale e sarà eccezionale ambientazione della rassegna dei presepi di Ossana, diventando il custode del presepe simbolo della Grande Guerra. Con tutta probabilità, il castello risale all’epoca dei Longobardi (secoli VI-VIII), ma le prime testimonianze scritte risalgono al 1191.

La sua posizione è invidiabile: costruito su uno sperone di roccia quasi inaccessibile da tre lati, domina maestoso l’alta Val di Sole.

Consolidato di recente, il mastio quadrangolare rappresenta un punto di riferimento visivo per l’intera vallata.

Il castello è facilmente raggiungibile a piedi, con una comoda passeggiata che dona una vista incantevole sul paesaggio tutt’intorno. Vale sicuramente la pena dedicargli una giornata, così da assaporare la sua atmosfera medievale e portare a casa un ricordo senza pari.

Entrata al Castello San Michele

Prezzo: € 4

Dal 29 novembre al 6 gennaio, con orario dalle 10:00 alle 18:00. Durante i giorni di apertura dei mercatini, l’orario sarà esteso fino alle 19:00.

Ingresso a pagamento:

€ 4 intero

intero € 3 ridotto (under 18 e over 65)

ridotto (under 18 e over 65) Gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per i possessori di Trentino Guest Card.

Visita Guidata al Castello

Le visite guidate al castello si terranno alle 11:30 e alle 16:00 nelle giornate dei mercatini. La visita guidata è inclusa nel biglietto di ingresso al castello.

Visita Guidata ai Presepi e al Borgo

Le visite guidate ai presepi e al borgo avranno luogo alle 10:30 e alle 15:00 durante i giorni dei mercatini. La visita è gratuita (gli orari potrebbero subire variazioni).