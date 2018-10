Meteo, dove andare nel weekend di Halloween

editato in: da

Ilè arrivato. E, tra addobbi, pasti a base di zucca e scherzetti, può scattare la voglia di partire. Dove andare? A suggerirlo è il colonnello Mario Giuliacci, di MeteoGiuliacci

A guidarci tra le idee per un (lungo) weekend fuori porta è, ovviamente, il meteo. Che non solo fa la differenza in caso si decida di regalarsi una pausa dalla vita di ogni giorno, ma pregiudica anche il divertimento dei più piccoli: come si può uscire a fare “dolcetto o scherzetto?” se – fuori – piove a dirotto?

Il tempo, per questo fine settimana di Halloween, minaccia d’essere piovoso sulle regioni del Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori, mentre nella maggior parte dell’Italia il meteo sarà clemente. E non farà neppure molto freddo, dal momento che le temperature raramente scenderanno sotto i 15°-16°.

Dove andare, dunque, se non si può partire alla volta dell’Europa? La soluzione è il Centro Italia, che godrà di bel tempo per tutto il weekend. A Corinaldo, nelle Marche, la cornice di uno tra i Borghi più Belli d’Italia ospita una suggestiva Festa delle Streghe: le vie si popolano di mostri, un tunnel dell’orrore ospita figuranti mascherati, mentre il borgo si accende dei colori di mercatini, concerti, spettacoli a tema e molto altro. Da visitare, nella regione, anche Fossombrone e Gradara, nominato Borgo dei Borghi 2018. Per una full immersion nella storia, che ad Halloween diventa ancor più suggestiva.

Oppure, si può andare in Toscana. La Garfagnana, ad esempio, è terra di misteri: sembra che qui le streghe si dessero appuntamento, per attraversare il Ponte della Maddalena (detto Ponte del Diavolo) a Borgo a Mozzano, e raggiungere i loro nascondigli nel cuore della montagna. Ed è, il Ponte, fulcro della Halloween Celebration: spettacoli di magia e artisti di strada si susseguono, mentre il Passaggio del Terrore vedrà andare in scena 20 sequenze horror tratte da film e storie, a cui gli spettatori possono accedere a piccoli gruppi.

Infine, l’Umbria. Nella splendida cornice del Castello di Petroia, a Gubbio, l’1 novembre va in scena una cena storica con spettacolo medievale, il 2 novembre l’appuntamento è con una degustazione di olio novello mentre – il 3 – è in programma un’osservazione astronomica nella piazza del maniero. Per un weekend di Halloween pieno di suggestioni.

