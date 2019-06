Le mete turistiche consigliate per il weekend dell’8 e 9 giugno

editato in: da

Il cielo azzurro col suo bel sole vi ha fatto venire voglia di un weekend d’evasione? A suggerirvi dove andare è un massimo esperto in tema meteo, il colonnello Mario Giuliacci.

L’inizio di giugno, soprattutto con queste temperature, è l’ideale per un’assaggio d’estate (giornate in spiaggia comprese). Ecco dunque che, la prima meta suggerita da Giuliacci, è proprio una località balneare: Jesolo. Seguono Viareggio e la Sicilia. Questo perché, sebbene sia arrivato l’anticlone nordafricano che causerà picchi di 35°-36° sulla penisola, queste tre località non saranno vittima del caldo torrido: la colonnina, qui, non supererà i 30° nel weekend dell’8 e del 9 giugno.

In provincia di Venezia, Jesolo ospita una tra le più popolari spiagge italiane (premiata anche con la Bandiera Verde, per il suo essere a misura di bambino): d’estate, qui, arrivano circa 1.2 milioni di turisti. Numeri che poco hanno da invidiare alle più celebri destinazioni balneari della riviera romagnola. Nel weekend dell’8 e 9 giugno, le temperature massime saranno comprese tra i 25° e i 27°: il clima perfetto per pomeriggi in spiaggia, lontano dalla soffocante morsa del caldo.

Viareggio, località balneare toscana, è tra le più importanti città della Versilia ed è perfetta per una vacanza tra il mare e il relax: qui si va in spiaggia, si passegggia tra le sue viuzze, si prende un gelato sul lungomare, ci si gode l’ombra della pineta, si cena a base di pesce coi piedi che sfiorano la sabbia. Anche a Viareggio, il weekend godrà di un tempo molto bello: 26°-27° sabato, 27°-28° domenica, con dolci brezze ad allietare le giornate.

Infine, la Sicilia. Sebbene qui il ciclone nordafricano ci sia, con le zone interne in cui si raggiungeranno i 35°-36°, lungo le coste il caldo sarà più clemente: il termometro non supererà i 30°-32°, grazie anche alla presenza di piacevoli venticelli. In fondo, c’è un posto migliore del mare per regalarsi un primo assaggio d’estate?